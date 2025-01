El papa Francesc nomena per primer pic una dona com a prefecta del Vaticà, Sor Simona Brambilla

El papa Francesc ha nomenat per primer pic una dona com a prefecte del Vaticà. En concret, ha establert sor Simona Brambilla com a nova prefecta del Dicasteri per a la Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica, del qual havia estat secretària d'ençà del 2023.

Brambilla, de cinquanta-nou anys, és infermera i ha estat misionera a Moçambic. Abans d'arribar al dicasteri, va dirigir l'Institut de les Germanes Missioneres de la Consolata entre el 2011 i el 2023.

Antigament, el càrrec de prefecte del Vaticà acostumava a reservar-se a cardenals i arquebisbes. No obstant això, el papa va obrir la porta a canvis a la Constitució Apostòlica Praedicate Evangelium del 2022, en què va establir que també els l