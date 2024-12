S'ha mort Jimmy Carter, expresident dels Estats Units, als 100 anys

L'expresident nord-americà Jimmy Carter ha mort als 100 anys. Els va fer el 24 d'octubre.

Carter va governar els Estats Units una legislatura, del 1977 al 1981. Va ser el 39è president del país. Va rebre el Premi Nobel de la Pau el 2002 pel seu paper en els acords de Camp David entre Israel i Egipte.

El 2010 va rebre el Premi Internacional Catalunya i el 2017, es va entrevistar amb president Carles Puigdemont, tot i que públicament va dir que no s'involucraria en el referèndum d'independència.

Dedicat a la mediació internacional

Apartat de la presidència, Carter va dedicar la resta de la seva vida a mediar per trobar solucions pacífiques a conflictes internacionals.

El 2002, finalment, va rebre el Nobel de la Pau i el 2007 va passar a formar part d''Els ancians', com va anomenar-se el grup fundat per Nelson Mandela amb membres que, com Desmond Tutu o Koffi Annan, havien fet de la pau la seva divisa.

Com diu el títol de la biografia que va escriure als 90 anys, la de Jimmy Carter haurà estat una vida plena.