[MANIFEST] Entitats juvenils dels Països Catalans es comprometen amb el futur del país

Òmnium Cultural i una vintena d'enitats juvenils dels Països Catalans han signat un compromís unitari per la defensa dels drets col·lectius, l'autodeterminació i la preservació de la llengua catalana.

La lectura del manifest s'ha fet en l'acte polític d'Òmnium de la Diada Nacional de Catalunya, i diu així:

El futur del nostre poble no ens és aliè. El futur del nostre país és el de tots nosaltres.

Avui, 11 de setembre de 2024, en motiu de la Diada Nacional de Catalunya, diverses organitzacions juvenils dels Països Catalans ens unim per reivindicar el compromís del jovent amb la vida col·lectiva del país. Aquest compromís és un mecanisme indispensable per a la defensa dels nostres drets col·lectius i per construir un futur esperançador. Fem públic i extensiu el nostre compromís amb el dret a l’autodeterminació dels pobles, amb la defensa de la terra, amb fer créixer el català perquè arribi a cada racó del país i a tothom, i en definitiva, amb la construcció d’un futur col·lectiu i just.

Ens trobem immersos en un cicle polític marcat per la repressió continuada i els atacs sistemàtics contra el català, perpetrats tant per l’estat espanyol com pel francès. Aquests atacs, sumats a les desigualtats socials cada cop més profundes, posen en risc drets bàsics com l’habitatge, la salut i l’educació, així com la cohesió social del nostre poble. A més, l’emergència climàtica ens demana accions contundents i immediates, i el creixement del discurs d’odi, ens obliga amb urgència abastir un projecte emancipador i il·lusionant.

Som una generació que hem crescut amb la sensació que el nostre futur estava hipotecat, que la llengua era atacada constantment, que les injustícies són naturals i que l’ordre establert és inamovible. Però la història d’aquest país també ens ha ensenyat que a través de la mobilització i l’organització podem canviar el rumb del nostre destí.

Per això, plantegem respostes que ens interpel·len a totes i a tots. Ens comprometem a construir un país que permeti l’emancipació del jovent, per viure lliurement, en la nostra llengua i amb esperança de futur. Totes les entitats adherides assumim i fem extensius els compromisos següents:

Un compromís amb l’autodeterminació

El jovent dels Països Catalans està compromès amb els drets nacionals i, en concret, amb el dret a l’autodeterminació, ja que entenem que el dret a decidir és un punt central i de partida de qualsevol proposta de justícia social i llibertat. És un projecte compartit i comú que ens permet dibuixar objectius concrets d’esperança.

Un compromís amb el català com a eix vertebrador

El català és la columna vertebral del nostre poble, un element cohesionador arreu dels Països Catalans. Davant d’una extrema dreta que ataca biblioteques o mitjans de comunicació, davant de tribunals i polítics que volen eliminar la nostra llengua, ens conjurem a defensar-la i fer-la arribar a cada racó i persona del país. És la nostra eina col·lectiva i és una font de riquesa, identitat i cohesió.

Un compromís amb els reptes juvenils

Els joves patim especialment l’atur i la precarietat, la dificultat d’accés a l’habitatge i les escasses expectatives de futur. És fonamental garantir l’emancipació juvenil per poder viure dignament. Perquè estimar un país, és estimar la seva gent.

Un compromís amb la terra i el futur

La terra és un bé comú i hem de cuidar-la. L’emergència climàtica ens obliga a prendre mesures decidides per garantir un futur sostenible. Cal aturar l’espiral gentrificadora que ens expulsa de casa nostra i malmet la terra i els recursos, a causa del turisme massiu i la pressió dels fons voltors i grans empreses.

Un compromís amb l’associacionisme juvenil

L’associacionisme juvenil vertebra el país i és un element indispensable per fer front a la criminalització del jovent. Som i volem ser protagonistes del relat polític, no només espectadors. Volem ser escoltats i considerats com a agents actius en la vida política. Només amb un teixit associatiu juvenil fort i articulat serem capaços de fer front als reptes del nostre poble.

Un compromís amb el relleu i la renovació de lideratges

Necessitem un relleu generacional, així com uns lideratges que entenguin la societat en la seva diversitat, deixant de banda els personalismes i treballant per un lideratge plural i inclusiu que prioritzi els interessos de la majoria.

Un compromís amb un país per la majoria

Volem viure en un país on tothom tingui un sostre digne, un treball no explotador, un espai segur per construir la seva identitat de gènere, un oci lliure de consumisme i drogues, i on es pugui parlar català sense haver-se de justificar. Hem d’aprendre dels errors de l’anterior cicle polític per construir un futur d’emancipació nacional i social. Som la generació de la crisi, però també som la generació de l’optimisme i la llibertat.

És massa fàcil assenyalar el jovent quan les coses no van bé. Però mireu-nos. Som una generació que no demana perdó per parlar la seva llengua, que no fa distincions per origen o accent. No ens resignem davant la precarietat ni l’especulació, ni acceptem veure el nostre territori destruït. Som la generació que no es conforma amb un futur de desigualtats i submissió, de calor extrema i destrucció ambiental.

Som la generació que agafa les regnes del seu futur, sense por, sense esperar solucions fàcils, ni la tutela d’altres. Som el compromís amb un present i un futur dignes, amb un país en llibertat i amb una llengua viva per a tothom.

Visca el jovent organitzat! Que visquin els Països Catalans!

Onze de setembre de 2024, Països Catalans.

Avalot - Joves de la UGT, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, L'Eina - l'Espai jove de la Intersindical, Escola de Formació Guillem Agulló, Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge, Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, La Forja, Jovent Republicà, Joventut Comunista de Catalunya, Joventut Nacionalista de Catalunya, Joves Demòcrates, Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, Consell de la Joventut de Barcelona, Joves d'Acció Cultural del País Valencià, Joves de Plataforma per la Llengua del País Valencià, Joves de Benimaclet, Assemblea de Joves de la Serra Mariola, Joves de Mallorca per la Llengua, Mallorca Nova