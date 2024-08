L'exèrcit d'Israel mata cinc palestins a una mesquita de Cisjordània

L'Exèrcit d'Israel ha anunciat aquest dijous que ha matat cinc palestins que estaven «amagats» en una mesquita a la ciutat cisjordana de Tulkarem, en el marc de l'increment de les incursions per part de les tropes israelianes en aquest territori d’ençà del 7 d'octubre del 2023.

«Després d'un tiroteig, les FDI (Forces de Defensa d'Israel), dirigides pel Shin Bet –el servei d’intel·ligència d’Israel encarregat de la seguretat interior– han matat cinc terroristes que s'amagaven en una mesquita», han explicat, abans d'afirmar que entre els morts hi ha Muhammad Yaber, àlies 'Abu Shayá', que identifiquen com a cap de Hamàs al campament de refugiats de Nur Shams i a qui acusen de diversos atemptats, inclòs un tiroteig al juny en què va morir un israelià. En aquesta operació, un agent de la policia fronterera ha resultat lleument ferit i ha estat traslladat a un hospital per rebre tractament mèdic, segons el comunicat de les FDI.

Fonts locals consultades per l'agència de notícies palestina WAFA han assenyalat que un dels morts és un jove de 21 anys identificat com a Majd Mayed Daud. Tal com han indicat, els militars van impedir que les ambulàncies entressin al lloc dels fets i es van apoderar del cos.

El dia abans, l'Exèrcit israelià va anunciar una operació a gran escala iniciada en diverses governacions del nord de Cisjordània, al·legant una «lluita contra l'activitat terrorista» al territori que durant la primera jornada es va saldar amb la mort d'onze palestins, dos d'ells menors d'edat, i més d'una vintena de ferits de consideració diversa.

Les operacions de l'Exèrcit d'Israel i els atacs de colons israelians a Cisjordània i a Jerusalem Est han deixat més de 660 palestins morts des que aquest tipus d'accions es varen incrementar el 7 d'octubre passat, quan el Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs) va realitzar un assalt que va deixar 1.200 morts i 240 ostatges. Les autoritats palestines a la Franja de Gaza han comptabilitzat des de llavors més de 40.500 morts pels atacs israelians.