Les morts per calor es podrien triplicar a Europa cap a final de segle, afectant sobretot el sud del continent

Enguany, a les Illes Balears ja s'han mort 183 persones per causes atribuïdes a la calor. Això representa prop d'un 8% dels decessos totals. El rècord va ser el 2022 amb quasi 300 les morts per aquesta causa. Ara, un estudi publicat a la prestigiosa revista de salut pública The Lancet assegura que cap al final de segle les morts per culpa de la calor es poden triplicar a Europa, i encara seria més greu al sud del continent, a Itàlia, Grècia o l'Estat Espanyol.

Avui en dia el fred mata més gent que la calor a Europa, per això s'havia especulat que el canvi climàtic podria fer caure aquestes morts, però aquest estudi afirma que el nombre de morts respondria lentament a l'escalfament del clima i fins i tot podria augmentar a causa també de l'envelliment poblacional.

Les morts atribuïbles a la calor podrien matar 129.000 persones a l'any si les temperatures pugen 3ºC per sobre dels nivells preindustrials. Avui, les morts relacionades amb la calor a Europa són de 44.000, però el nombre de morts anuals pel fred i la calor a Europa pot augmentar de 407.000 persones avui a 450.000 el 2100, fins i tot si s'assoleix l'objectiu d'escalfament global d'1,5 ºC.

L'estudi calcula que les temperatures càlides i fredes provoquen actualment 407.538 morts a l'any a tot Europa, de les quals 363.809 estan relacionades amb el fred i 43.729 amb la calor:

Les morts per fred són més elevades a Europa Oriental i els països bàltics i més baixes a Europa Central i parts del Sud, amb taxes que oscil·len entre 25 i 300 morts per cada 100.000 habitants.

Per al 2100, es preveu que les morts relacionades amb el fred, en un escenari d'escalfament de 3ºC, registrin disminucions insignificants de mitjana a tot Europa i oscil·lin entre 29 i 225 morts per cada 100.000 habitants a tots els països europeus. Es preveuen reduccions moderades de les morts relacionades amb el fred a Europa de l'Est i lleugers descensos a parts d'Alemanya, França, Itàlia i Portugal; tot i això, s'estima que les morts relacionades amb el fred augmentaran a Irlanda (on gairebé es duplicaran), Noruega i Suècia, països tots ells en què es preveu un gran augment de ciutadans de 85 anys o més.