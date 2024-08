La Comissió Europea adverteix que no pot incidir en les polítiques de memòria històrica dels estats membres

El comissari de Justícia de la Comissió Europea, Didier Reynders, ha donat resposta a una pregunta formulada pel PSOE a l’Eurocambra, després que a Aragó, Castella i Lleó, País Valencià, Illes Balears, Cantàbria i Extremadura el PP i Vox hagin plantejat propostes per derogar lleis de memòria democràtica.

«La Comissió s’ha compromès a contribuir, en l’àmbit de les seves competències, a la promoció de la memòria compartida dels crims comesos pels règims totalitaris a Europa», ha exposat Reynders. El comissari de Justícia ha recalcat que «salvaguardar la memòria comuna dels crims perpetrats per aquests règims és essencial per donar suport al compromís conjunt de la UE de salvaguardar els valors de la UE en matèria de dignitat humana, drets fonamentals, Estat de dret i democràcia per a les generacions actuals i futures», explica en el seu escrit.

Per tot això, la Comissió Europea ha assegurat que «seguirà donant suport a projectes a tota Europa, en el marc del Programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors, que abordin la història dels crims totalitaris i fomentin la memòria històrica», tot i que Reynders ha recordat que «les polítiques de memòria històrica són competència dels estats membres».

Aquest posicionament arriba el mateix dia que la Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats de les Illes Balears (ICAIB) ha comunicat la seva oposició a la derogació de la Llei de Memòria i reconeixement democràtics i ha demanat que se suspengui la seva tramitació. Consideren que vulnera els drets de veritat, justícia, reparació, memorialització i garanties de no repetició.