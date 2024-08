Gonzalo Boye: «Puigdemont és perseguit per uns fets que haurien de ser amnistiats per un jutge que no vol aplicar la llei»

L'advocat del president Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha afirmat que aquest «és a un lloc segur, fora de Barcelona, de Catalunya i de l'Estat».

En declaracions a RAC1 i a Catalunya Ràdio, aquest divendres, Boye ha apuntat que Puigdemont va sortir a l'estranger el mateix dijous, després d'haver fet un discurs a Barcelona i abans que comencés a la sessió d'investidura de Salvador Illa. Puigdemont no va assistir al ple ni, per tant, va votar a la investidura d'Illa com a president de la Generalitat, ja que no va delegar el seu vot.

Boye també ha augurat que Puigdemont «es dirigirà als ciutadans» entre aquest divendres i aquest dissabte, i ha assegurat que tot va sortir com estava previst. Ha declarat que el mateix Puigdemont revelarà on es troba i ha dit que aquest «sempre ha estat a la disposició de la justícia, i que ara és perseguit per uns fets que haurien de ser amnistiats i per un jutge que no vol aplicar aquesta llei».

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha estat requerit aquest dijous per haver comès, presumptament, un delicte d'obstrucció a la justícia, per haver col·laborat en la fugida de Puigdemont. Boye, però, ha explicat que Jordi Turull no ha comès cap delicte. Ha remarcat que «el Codi Penal no estableix cap conducta qualificable de delicte que s'ajusti al que ha passat, de manera que les detencions efectuades pels Mossos d'Esquadra són il·legals».