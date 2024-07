Comencen els Jocs Olímpics amb el futbol i el rugbi a 7

Avui comencen les primeres competicions dels Jocs Olímpics d'estiu de París, en concret, aquest dimecres es podran seguir els primers partits de futbol i rugbi a set masculí. El tret de sortida a aquestes Olimpíades el donaran l'Uzbekistan-Espanya i l'Argentina-Marroc a les 15:00. Mitja hora després, arrancarà l'Austràlia-Samoa de rugbi a set.

Així i tot, la cerimònia inaugural d'aquests jocs, rècord en participació balear, hi competiran 21 atletes de Mallorca, Menorca i Eivissa; no serà fins aquest divendres 26 de juliol. Per primera vegada no serà a un estadi, sinó que els 10.500 atletes travessaran sis quilòmetres del Sena en barca fins a arribar a la Plaça del Trocadéro, on hi haurà les coreografies finals i l'encesa de la flama olímpica.

Avui es jugaran un total de vuit partits de futbol masculí i dotze de rugbi a set. Entre ells el França-Estats Units, on els aficionats esperen veure Antoine Dupont, el millor jugador de rugbi del món. També jugaran diversos jugadors de l'USAP, entre ells el català Theo Forner.