L’extrema dreta guanya a les quatre circumscripcions de Catalunya Nord

El partit de Marine Le Pen (RN) ha guanyat les eleccions a l’Estat francès, amb el 33,1% dels vots, seguit del Front Popular amb el 27,9% i la majoria presidencial amb el 20,8%. A Catalunya Nord l’extrema dreta ha triomfat, obtenint més d’un 45% dels vots a les quatre circumscripcions. A la segona, la del nord-est, RN ha superat el 50% i ja s’assegura el diputat.

El Front Popular i els macronistes han demanat als seus candidats que hagin quedat tercers que es retirin per aglutinar el vot davant l’extrema dreta a la segona volta, que serà aquest diumenge 7 de juliol. Així, el partit de Le Pen podria perdre el diputat de la tercera circumscripció de Catalunya Nord, on RN treu el 45,5% dels vots, davant el 28% del FP i el 20,4% de la majoria presidencial, tot i que té pràcticament assegurats els altres tres. Per la segona volta serà clau com es comporten els electors de la dreta republicana, la quarta força a l’Estat francès amb el 6,5% dels vots, i que per l’estret marge a moltes circumscripcions, com la tercera de la Catalunya septentrional, poden ser decisius.

El primer ministre, Gabriel Attal, de la majoria presidencial, ha fet una crida a aturar l’extrema dreta i mostrar unitat entre forces republicanes per «privar l’extrema dreta de majoria absoluta». Per altra banda, el secretari del Partit Socialista i candidat del Front Popular Olivier Faure ha advertit que «per primera vegada d’ençà de la Segona Guerra Mundial, l’extrema dreta pot governar el país», i també ha instat als candidats en tercer lloc a retirar-se: «Cap candidat d’esquerres pot continuar si s’arrisca a contribuir a la victòria del candidat de la ultradreta».