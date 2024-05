L'Estat espanyol, Noruega i Irlanda anuncien el reconeixement de l’estat de Palestina

L'Estat espanyol, Noruega, Irlanda han anunciat aquest dimecres que reconeixeran l’estat de Palestina. Una decisió que arriba després de setmanes de contactes encapçalats per l'Estat espanyol i Irlanda per a intentar aconseguir suports al si de la Unió Europea (UE) de cara a la materialització d'una solució per als dos estats, en un moment àlgid del conflicte després de més de set mesos d'ofensiva militar d'Israel contra la Franja de Gaza.

Noruega ha estat el primer territori en anunciar-ho: «No hi pot haver pau al Pròxim Orient sense que els palestins i els israelians tenguin el seu propi estat i sense una solució de dos estats. No hi pot haver una solució de dos estats sense un Estat palestí. La pau al Pròxim Orient necessita una solució de dos estats», ha assenyalat el primer ministre de Noruega, Jonas Gahr Store.

«Avui, Irlanda, Noruega i Espanya anuncien que reconeixem l'estat de Palestina», ha dit el primer ministre d'Irlanda, Simon Harris. «Cada un de nosaltres farà ara els passos nacionals necessaris per a materialitzar aquesta decisió», ha afegit durant una roda de premsa des de Dublín. Harris ha subratllat que és «un dia històric i important per a Irlanda i per a Palestina». «Creiem en la llibertat i la justícia com a principis fonamentals del Dret Internacional i creiem que una pau permanent només es pot aconseguir a partir de la voluntat de la població», ha afirmat.

Per la seva banda, l'Estat espanyol reconeixerà l’estat de Palestina en el pròxim Consell de Ministres, dimarts que ve, segons ha anunciat el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, aquest dimecres.

«Ha arribat l'hora de passar de les paraules a l'acció, de dir als milions de palestins innocents que pateixen que estam amb ells, que hi ha esperança i deixar molt clar que per molts murs que s'aixequen, per molts pobles que es bombardegin i per molts assentaments il·legals que es construeixin, la terra i la identitat de Palestina continuaran existint als nostres cors i en la legalitat internacional», ha defensat.

Sánchez ha incidit una vegada més que l'única manera de resoldre el conflicte al Pròxim Orient és «l'existència de dos estats, un israelià i un altre palestí, que convisquin en pau l'un al costat de l'altre. Però per a arribar-hi cal que les dues parts s'asseguin a negociar en igualtat de condicions amb la mateixa legitimitat».