Putin guanya les eleccions a Rússia i ja només el superen, en permanència al poder, Stalin i qualque Tsar

No hi ha hagut cap sorpresa a les eleccions russes. L'actual president i candidat a la reelecció, Vladímir Putin, ha guanyat clarament els comicis, tal i com estava previst.

Putin hauria obtingut més d'un 87% dels sufragis, és a dir, pràcticament nou de cada deu vots. Es tracta de la victòria més clara de Putin des que va arribar al poder l'any 2000, precisament en un moment en què la seva gestió està marcada per la guerra d'Ucraïna i les sancions occidentals.

Amb aquests resultats, Putin continuarà al Kremlin fins a l'any 2030. Després d'aquest mandat de sis anys, Putin tendrà 77 anys, però podria tornar a presentar-se a la reelecció. L'any 2020, es varen reformar les clàusules de la Constitució que impedien que continuàs al càrrec.

El segon candidat més votat ha estat el comunista Nikolai Kharitónov, amb el 4% dels vots, seguit del representant del partit Gent Nova, Vladislav Davankov, amb el 3,86%. L'últim aspirant, amb un 3% dels sufragis, ha estat l'ultranacionalista Leonid Slutski. Tant Kharitónov com Davankov han reconegut la victòria de Putin.

L'oposició al Kremlin no ha pogut participar en les eleccions presidencials perquè la Comissió Electoral Central no va registrar els candidats que donaven suport a la pau a Ucraïna esgrimint motius tècnics o defectes de forma.

Putin parla de la Tercera Guerra Mundial

Un cop confirmada la victòria electoral, Putin ha comparegut i ha donat les gràcies al suport de la ciutadania, que permetrà que continuï al Kremlin sis anys més.

Putin també ha celebrat l'alta participació en els comicis, més del 87%, la més alta des del 1991. El president rus ha vinculat la bona xifra de participació amb la guerra a Ucraïna.

Precisament, ha advertit que aquest conflicte pot fer escalar la Tercera Guerra Mundial, en el cas d'un eventual desplegament de tropes occidentals a Ucraïna.

Només Ióssif Stalin o algun antic tsar ha estat més temps al poder que Putin.