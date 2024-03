El vaixell català Open Arms duu 200 tones de menjar a Gaza

L'ONG Open Arms té preparat un vaixell amb 200 tones de menjar que previsiblement salparà des de Xipre fins a la Franja de Gaza en les properes hore i obrirà el nou corredor marítim d'ajuda humanitària anunciat pels EUA i la Unió Europea.

Segons han informat fonts de Open Arms es tracta d'una iniciativa liderada per aquesta entitat i World Central Kitchen, que porten mesos preparant l'ajuda i compten amb l'autorització del Govern de Xipre, Israel i l'Autoritat Nacional Palestina.

Recalquen que aquesta expedició és el resultat d'un immens treball, «dia i nit», per part de les dues ONG: «Si volen sumar-s'hi, serà meravellós», han indicat les fonts. Es tracta d'un enviament ja acordat al desembre de 2023, que no s'havia materialitzat fins ara i trencarà el bloqueig marítim imposat per Israel a Gaza des de l'any 2007.

L'ONG ha destacat la gran «complexitat» de l'operatiu a nivell tècnic i diplomàtic, en comptar amb el vistiplau de totes les parts implicades.

Després de recórrer aproximadament 400 quilòmetres, el vaixell portarà el menjar -farina, arròs i llaunes de tonyina- fins a la Franja de Gaza, on serà rebut per equips terrestres de World Central Kitchen, que s'encarregaran del repartiment del menjar.

Si l'enviament de menjar culmina amb èxit, del que depenen «múltiples factors», i les autoritats ho permeten, Open Arms està disposat a realitzar més enviaments d'aquest tipus per a ajudar a pal·liar el risc de fam que pateix Gaza on ja s'ha confirmat la mort d'almenys sis nins per desnutrició, segons fonts hospitalàries.

La iniciativa neix de la bona experiència que varen tenir les dues ONG en la seva aliança per a l'enviament d'ajuda humanitària a Odessa, durant la guerra d'Ucraïna.