Abascal i altres representants de VOX varen assistir a una trobada on hi participaven nazis i supremacistes blancs

La setmana passada diversos mitjans informaven que el president del partit nacionalista espanyol de caire neofeixista VOX (que compta amb una delegació a les Illes Balears), Santiago Abascal, havia assistit a la Conservative Party Action Conference, CPAC (Conferencia d'Acció Política Conservadora), trobada a la qual també hi eren el president d'Argentina, Javier Milei o l'expresident dels Estats Units, Donald Trump.

El que no es va dir en aquells moments és la informació que ha desvelat NBC News: a la trobada hi havia una destacada representació de representants d'organitzacions nazis i defensores del supremacisme blanc. Es tracta d'organitzacions que s'autodenominen 'nacionalsocialistes', que neguen l'Holocaust i defensen la 'ciència racial' i l'eugenèsia.

Segons informa Ben Goggin per a la NBC: durant la celebració de la CPAC «els extremistes racistes, alguns dels quals havien obtingut distintius oficials del CPAC, es varen barrejar obertament amb els assistents a la conferència i varen defensar teories de conspiració antisemites».

També explica que «La presència d'aquests individus ha estat una qüestió persistent al CPAC... enguany els teòrics racistes de la conspiració no varen trobar cap resistència perceptible a la conferència on Donald Trump ha estat el principal orador des de 2017».

La informació continua dient que «Al Young Republican mixer Friday Evening, un grup de nazis que obertament es varen identificar com a nacionalsocialistes es varen barrejar amb personalitats conservadores, incloent-hi algunes de Turning Point USA, i varen discutir les teories de la 'ciència racial' i la conspiració antisemita.

Un membre del grup, Greg Conte, que va assistir a la mortal manifestació Unite the Right de 2017 a Charlottesville, Virgínia, va dir que el seu grup ara allà per parlar amb els mitjans de comunicació. Va dir que el grup estava preparat per ser expulsat si els organitzadors del CPAC els expulsaven, però això mai va passar.

Conte no portava una insígnia CPAC com alguns membres del seu grup, però va assistir a la sessió de divendres a l'hotel de conferències».

La NBC també informa que «Un altre extremista, Ryan Sánchez, que anteriorment formava part del 'Rise Above Movement' nazi, es va fer fotos i vídeos de si mateix a la conferència amb una insígnia oficial i va promocionar la salutació amb Nick Fuentes (supremacista blanc).

En una foto publicada en el seu perfil X, Sánchez va encaixar les mans amb Jared Taylor dins de l'àrea segura de la conferència del CPAC, escrivint 'Jared Taylor és un heroi de la nostra gent!'. Taylor va fundar American Renaissance, una organització que ha publicat escrits racistes i proeugenètics. El Southern Poverty Law Center descriu a Taylor com a 'clarament blanc supremacista'».

En un altre vídeo, es pot veure Sánchez al vestíbul de l'hotel de conferències fent una salutació nazi.

La informació també destaca que «En un dels moments més virals de la conferència d'aquest any, la personalitat conservadora Jack Posobiec va fer una crida a la fi de la democràcia i a un govern més explícitament cristià. Mentre que Posobiec va dir més tard que les seves declaracions eren en part sàtires, molts dels assistents del CPAC varen celebrar les seves invocacions i altres sobre la insurrecció del 6 de gener de 2021».

Abascal va participar a la trobada emb nazis i supremacistes acompanyat de l'eurodiputat, Hermann Tertsch, del director de la Fundación Disenso, Jorge Martín Frías i del director de Foro Madrid, Eduardo Cader.