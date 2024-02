Save the Children xifra en 50 milions els menors desplaçats el 2023, el número més alt de la història

L'ONG Save the Children ha informat que el número de nins i nines desplaçats per diferents conflictes el 2023, és de més de 50 milions – de les 143 milions de persones desplaçades-, xifra que s'ha duplicat des de 2010 i que ja és la més alta de la història, afectant principalment Sudan, Somàlia, República Democràtica del Congo (RDC), Afganistan, Birmània, Ucraïna, Etiòpia, Sudan del Sud, la Franja de Gaza, Turquia i Síria (aquests dos darrers per els terratrèmols), considerades les deu majors crisis de l'any passat.

«A tot el món, una de cada 73 persones viu lluny de la seva llar degut a un desplaçament forçós, ja sigui per conflictes o per desastres relacionats amb el clima (...) els desplaçaments múltiples, en els que el mateix nin o nina es veu obligat a abandonar la seva llar una i una altra vegada, són tristament la norma per a molts de llocs com Gaza, Síria i República Democràtica del Congo», ha declarat la directora humanitària Global de Save the Children, Gabriella Waaijman.

Quan els menors perden l'accés als serveis més bàsics i comencen a patir dificultats econòmiques corren el risc de «dedicar-se a activitats perilloses, com la delinqüència, el treball infantil, l'explotació sexual o la incorporació a grups armats».

«Encara que les estadístiques són aclaparadores, un nin desplaçat no és només un número. És un nin que molt probablement ha estat testimoni del tipus de violència o destrucció que ningú hauria de veure mai, abans d'haver de deixar enrere tot allò que coneix. Quan els infants perden la seva llar, ho perden quasi tot: l'accés a l'atenció sanitària, l'educació, l'alimentació i la seguretat» ha afegit.

Malgrat això, l'ONG ha afirmat que la infància és «invisible» a les dades sobre desplaçaments, cosa que dificultat la «comprensió de les seves necessitats» i la identificació de respostes «polítiques i programàtiques adequades».

Sudan, Somàlia i Gaza, els més afectats

Des de l'esclafit de la guerra a Sudan entre l'Exercit i els paramilitars Forces de Suport Ràpid (RSF), declarades en rebel·lia des de l'abril de 2023, més de 4'1 milions de nins i nines han hagut d'abandonar les seves llars, dels que 3'3 encara romanen desplaçats dins el país, cosa que suposa el major moviment de menors en un any.

La inseguretat a Somàlia, producte dels enfrontaments entre l'Exèrcit i el grup armat Al-Shabaab, unit a les inundacions i sequeres, ha provocat que al voltant a 1'6 milions de menors hagin estat desplaçats el 2023, cosa que eleva la xifra total a 2'4 milions.

L'ofensiva aèria i terrestre de l'Exèrcit d'Israel contra la Franja de Gaza ha fet que prop de 890.000 nins i nines abandonin ca seva, segons dades actualitzades a desembre, cosa que col·loca l'enclavament com un dels cinc llocs on més s'ha deteriorat la situació.

Naiz 19 febrer 2024