[ÀUDIO] Xosé Manuel Beiras: «Galícia és una nació sense Estat i una colònia. El canvi el 18F és possible»

Com diu l'adagi, «es pot dir més alt però no més clar». Com sempre, Xosé Manuel Beiras el gran referent polític i intel·lectual del galleguisme contemporani, parla clar i en gallec a Ona Mediterrània.

En una entrevista amb Tomeu Martí, Beiras declara en referència amb el seu 'festeig' amb l'esquerra espanyola: «vàrem apostar per un acord amb les esquerres espanyoles que reconeixen la nostra identitat, però l'experiència va acabar en fiasco».

«Galícia és una nació sense Estat i una colònia interior» i «Galícia està en perill d'extinció, esta molt viva per avall, però podrida en les seves estructures institucionals», afirma Beiras.

Respecte de l'acord històric que permet que el BNG afronti les eleccions del proper 18 de febrer amb el suport de tot el galleguisme, Beiras indica que «varem proposar al BNG fer un document per donar suport i col·laborar per ampliar l'espai, aquest acord va ser llegit com a reconciliació i ho és, en tant que comença una nova etapa», una nova etapa que segons l'intel·lectual gallec té dues dimensions: «suport al BNG per aconseguir que el PP deixi d'espoliar el país i aturar la desgalleguització i, d'altra banda, per reformular el diàleg entre els espais del nacionalisme».

En l'entrevista, Beiras diu que el 18 de febrer és possible «el canvi liderat pel BNG». De totes maneres adverteix que a Galícia tot és possible i que el «sufragi lliure i secret és una falsedat, els cacics saben a qui es vota en cada casa» i recorda que el 'carretaxe' «és ben viu». I encara, parla, també del pes de la 'cinquena província', el milió de gallecs o descendents de gallecs amb dret a vot residents fora del país.

Beiras defineix Feijóo com un 'felon' i diu que «és una vergonya per a un estat que un individu així, corrupte i sense entranyes, pugui liderar un partit», pel que fa al candidat del PP, Alfonso Rueda, diu que és «fred» i que «només li falta l'uniform de les SS».

Durant l'entrevista, Beiras parla també de la seva opinió sobre el debat al voltant de la llei d'amnistia, de la irrellevància de VOX a Galícia, de la sanitat («el problema de la sanitat no la pot resoldre la conselleria de Sanitat, l'ha de resoldre la conselleria d'Hisenda») i considera que «l'Estat espanyol és irreformable».

Pel que fa al balanç de la seva trajectòria de més de 60 anys de compromís polític, Beiras es declara «en pau amb mi mateix».

Podeu escoltar l'entrevista completa aquí: