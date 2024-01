El Tribunal Penal Internacional ordena a Israel que prengui mesures per a evitar el genocidi a Gaza

El Tribunal Penal Internacional ha instat les autoritats d'Israel a adoptar «totes les mesures possibles» per a protegir la població palestina de la Franja de Gaza de presumptes abusos contemplats a la Convenció sobre Genocidi i garantir de manera «urgent» que rep l'ajuda necessària, en una bateria de mesures cautelars que, no obstant això, no implica un cessament immediat de l'ofensiva militar.

La jutgessa Joan I. Donoghue ha exposat en una lectura pública que el Tribunal té jurisdicció sobre aquest cas, avalant que Sud-àfrica pugui demandar Israel per presumpta violació de l'esmentada convenció i que el litigi pugui per tant continuar avant. Donoghue ha incidit que s'està produint una «tragèdia humana» a Gaza i ha confirmat que el Tribunal està «profundament preocupat» per l'elevat nombre de morts.

De fet, ha exposat algunes de les xifres donades per les autoritats locals i declaracions d'agències de l'ONU per a donar compte de la «devastació» que pateix la Franja des de fa més de cent dies. «La situació dels nins a Gaza és especialment desoladora», ha lamentat.

Entre les qüestions que han determinat els jutges en aquest primer anàlisi, hi figura que algunes de les acusacions presentades contra Israel entrin dins la Convenció sobre Genocidi i que, d'acord amb aquest tractat, els palestins tenen dret a una protecció com a grup. Les autoritats israelianes reclamaven l'arxiu immediat de la causa.