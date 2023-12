Creus que la comunitat internacional ha d'exigir a Israel un alto el foc definitiu a Gaza?

Continua la sagnant guerra entre Israel i Hamàs a Gaza. En el que va de conflicte armat, es calcula que 18.000 palestins, la majoria dones i infants, han perdut la vida a causa dels bombardejos i els atacats israelians. Mentrestant, Hamàs i altres grups islamistes mantenen en el seu poder més d'un centenar d'ostatges capturats durant l'assalt del passat 7 d'octubre.

Tal com ha expressat aquesta setmana l'ONU, la situació de la població civil palestina a Gaza és dramàtica. Els hospitals estan desbordats i falten aliments i productes de primera necessitat. L'ajuda humanitària arriba en compta gotes i no serveix per a cobrir les demandes de la població desplaçada al sud de la Franja. Una situació agreujada pels atacs constants de l'exèrcit israelià.

Aquesta setmana el Consell de Seguretat de l'ONU ha debatut una proposició per a reclamar un alto el foc permanent. La resolució, però, ha estat vetada pels EUA que s'ha posicionat al costat d'Israel, argumentant que l'Estat hebreu té dret a defensar-se de l'islamisme radical de Hamàs. Una postura que allunya la possibilitat d'una sortida pacífica del conflicte a curt termini.

Mentrestant, alguns països i estats, com ara l'Estat espanyol, han tornat a posar sobre la taula la necessitat de la creació d'un estat palestí com a mesura per acabar amb el conflicte a la zona. Aquesta proposta de dos estats té una gran acceptació en els països àrabs, que consideren que seria la manera de posar punt final a més de 75 anys de conflicte a la regió.

Sigui com vulgui, a l'enquesta d'aquesta setmana, dBalears demana als seus lectors si consideren que la comunitat internacional ha d'exigir a Israel un alto el foc definitiu a Gaza. Les possibles respostes de l'enquesta són les següents:

-Sí, la situació de la població civil palestina és insostenible.

-No, Israel ha de continuar les seves operacions per alliberar els ostatges.