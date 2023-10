Israel intensifica els bombardejos sobre Gaza després de tres setmanes de guerra

L'exèrcit israelià ha llançat divendres a vespre una ona d'atacs nocturns sobre 150 objectius de les milícies de Hamàs en la Franja de Gaza, els residents de la qual han passat la nit a les fosques i sense connexió a Internet per les vies habituals, i durant els quals han mort, segons el balanç israelià donat a conèixer a primera hora d'aquest dissabte, el cap de la unitat de desplegament aeri del braç armat del moviment islamista palestí, Asem Abú Rakaba.

Totes les agències de Nacions Unides i altres organitzacions humanitàries han denunciat des de l'última hora de la tarda del divendres que havien perdut tot contacte amb el seu personal en l'enclavament mentre la pàgina de seguiment NetBlocks constatava la caiguda total dels serveis d'Internet per a la població.

«Gaza està ara mateix en estat d'apagada», ha fet saber la principal operadora de telecomunicacions gazatí Paltel mentre l'Organització Mundial de la Salut, el Programa Mundial d'Aliments, la Societat de la Mitja Lluna Roja o Metges sense Fronteres constataven la impossibilitat de posar-se en contacte amb els seus equips en l'enclavament.

Mentrestant, l'exèrcit ha confirmat que forces d'infanteria, així com del cos d'enginyers i un nombre encara indeterminat de tancs «encara romanen dins de la Franja de Gaza», mentre continua el que han denominat com una «operació terrestre ampliada i no una ofensiva terrestre completa».

El dirigent de les milícies de Hamàs mort en els bombardejos, era segons Israel «el responsable de la gestió dels sistemes de vehicles aeris no tripulats, els drons, la detecció aèria, els parapents i la defensa aèria de l'organització Hamàs», i considerat com el successor de Murad Abu Murad, mort també en un atac israelià el 14 d'octubre.

Les famílies dels ostatges

Enmig d'aquest escenari, un grup de famílies de segrestats per Hamàs ha demanat una reunió urgent amb el ministre de Defensa, Yoav Gallant, i el seu gabinet de guerra per a exigir informació a les autoritats després de passar «la pitjor nit de totes» enmig d'una «total incertesa» sobre el destí dels seus familiars, mentre l'exèrcit israelià prossegueix amb les seves incursions per terra en l'enclavament com a prolegòmen a una entrada a gran escala.

«Sentim ansietat, frustració i, sobretot, enorme ira perquè ningú del gabinet de guerra s'ha molestat a reunir-se amb les famílies dels segrestats per a explicar-los una cosa: si l'operació terrestre posa en perill la seguretat dels 229 ostatges a Gaza», es llegeix en el comunicat.

«Les famílies estan preocupades per la sort dels seus éssers estimats i esperen una explicació. Cada minut que passa sembla una eternitat», es llegeix en el comunicat, recollit pel 'Times of Israel'.