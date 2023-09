França ofereix a Còrsega avançar cap a «l'autonomia» i impulsar la llengua corsa

El president de França, Emmanuel Macron, ha formalitzat aquesta setmana en una simbòlica visita oficial a Còrsega la seva oferta perquè l'illa pugui tenir «autonomia» dins del conjunt de l'Estat i mesures que permetin afavorir el desenvolupament de la llengua corsa, per exemple mitjançant el bilingüisme del sistema educatiu.

Macron ja havia llançat gestos al nacionalisme cors després de les protestes provocades per l'assassinat a la presó el març de 2022 de Yvan Colonna, condemnat a cadena perpètua per l'assassinat d'un prefecte en 1998. La seva mort va derivar en una onada de protestes sense precedents recents i va elevar la tensió política.

En un discurs davant el Parlament de Còrsega, i descrivint el moment com a «històric», el mandatari gal ha fet una crida a obrir «una nova etapa» per a incorporar a Còrsega dins de la Constitució, amb l'objectiu que hi hagi ja un projecte sobre la taula en un termini de sis mesos.

Macron vol que en aquest temps els polítics locals consensuïn un text, abans d'elevar-lo al debat estatal. No en va, una modificació constitucional com la que ha plantejat Macron requereix del suport de tres cinquenes parts del Parlament, per la qual cosa el pacte previ entre nacionalistes i l'oposició conservadora es presenta imprescindible per a evitar potencials disputes a París.



La meta és una «autonomia», ha explicat Macron, que no sigui «ni contra l'Estat ni sense l'Estat» i que es quedaria per sota de l'estatus dels territoris d'ultramar i lluny en qualsevol cas de la independència. Còrsega «necessita més llibertat», segons les seves pròpies paraules.

El president espera que aquests avanços permetin «ancorar plenament a Còrsega en la República i reconèixer la seva singularitat», la qual cosa implicaria fer valdre certs aspectes autòctons -«especificitats», ha apuntat- com l'idioma cors, que no és considerada llengua cooficial en el territori. Vol que «la llengua pugui ensenyar-se millor i estar en el centre de la vida de cada cors», amb un servei públic d'ensenyament que vagi cap al bilingüisme.

Macron ha parlat a Ajaccio davant una Assemblea controlada pels nacionalistes, que per boca d'alguns dels seus líders també han reconegut que es prepara una fita inèdita. La presidenta de l'Assemblea, Marie-Antoinette Maupertuis, ha emplaçat al president de França a prendre les regnes per a resoldre «anys de conflicte».

En la mateixa línia, el president del Consell Executiu de Còrsega, Gilles Simeoni, ha donat per descomptat que el moment de segellar l'autonomia «ha arribat», si bé també ha anomenat a «no oblidar» mentre «es curen les ferides». No obstant això, grups independentistes corsos ja han anunciat que la proposta de Macron els sembla insuficient.