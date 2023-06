La Bíblia, prohibida a les escoles de l'Estat d'Utah per ser un text «pornogràfic»

El pare d'un alumne d'una escola de l'Estat d'Utah s'ha acollit a la llei que fa que es retirin els llibres que es consideren inapropiats per als infants i denunciar la Bíblia per considerar-lo un text «pornogràfic».

Arran d'aquesta denúncia, les escoles d'un districte escolar de Utah han hagut de retirar-la de les biblioteques a les quals tenen accés els alumnes de primària.

Segons una llei de Utah del 2022, si algú denuncia un llibre, s'ha de retirar preventivament i després ha de passar per la valoració dels responsables educatius de cada districte, que normalment opten per confirmar la mesura. Fins ara, la norma ha estat utilitzada sobretot per grups conservadors per censurar llibres amb contingut LGTBQ+ o racial.

En el cas de la Bíblia, la denúncia es va presentar al desembre, i ara ho ha revisat el comitè responsable del districte escolar de Davis, el segon més gran de l'estat, amb gairebé 74.000 alumnes als centres públics. La decisió ha estat retirar-la de les biblioteques de les escoles de primària i permetre-la als instituts.

«Incest, prostitució i infanticidis»

Segons la denúncia, que han recollit diversos mitjans, inclou «incest, onanisme, bestialitat, prostitució, mutilació genital, fel·lació, consoladors, violacions i fins i tot infanticidis».

El legislador republicà Ken Ivory, que va impulsar la llei que restringeix l'accés als llibres «indecents», va criticar primer que es qualifiqués de «pornogràfic» el contingut de la Bíblia, però ara ha arribat a agrair el veto del comitè al text religiós a les classes i biblioteques dels més petits.

Segons l'ALA, l'associació de biblioteques, l'any passat es van doblar els intents de censura de llibres, comparat amb l'any anterior, i es va marcar un rècord de dues dècades. PEN America, que recull la llista de 1.600 llibres prohibits, ho atribueix a l'efecte de les lleis restrictives impulsades pels estats governats pels republicans, com Utah, Florida o Missouri.