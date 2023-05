Jon Iñarritu (Bildu) i Isabel Chacón (CUP), retinguts per la policia turca mentre feien d'observadors internacionals

Segons han informat els respectius partits a través de les xarxes socials, el diputat al Congrés espanyol Jon Iñarritu per EH Bildu i una membre del secretariat nacional de la CUP, Isabel Chacón, romanen retinguts per la policia a la ciutat turca de Siirt. La presència d'aquests delegats al país es deu al seu rol d'observadors internacionals en les eleccions turques.

La comitiva internacional respon a la crida del Partit Democràtic del Poble turc, una una força integrant de l’Aliança pel Treball i la Llibertat que, per esquivar l’amenaça de la il·legalització, s’ha vist obligada a concórrer a les eleccions legislatives amb les sigles del Yeşil Sol Parti (YSP). Segons afirma un comunicat de la CUP, els partits comparteixen els valors del feminisme, socialisme i la llibertat per a tots els pobles.

Aquest cap de setmana s'han celebrat les eleccions a Turquia, amb una alta participació. A l'espera encara de resultats de l'escrutini, les enquestes apunten que el partit d'Erdogan, l'actual president que exerceix el poder amb tints autoritaris, perdria la majoria.

