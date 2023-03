L'Estat espanyol se'n riu (per tercera vegada) de la comissió del Parlament Europeu que investiga l'espionatge amb Pegasus

Tercera vegada que l'Estat espanyol boicoteja la celebració d'una reunió de la comissió del Parlament Europeu que investiga l'espionatge amb Pegasus.

Aquest dimarts s'havia de fer una reunió telemàtica entre la comissió del Parlament Europeu que investiga l'espionatge amb Pegasus i la comissió de Defensa del Congrés, però no s'ha pogut fer.

El motiu és que no s'han presentat els intèrprets de castellà del Parlament Europeu i després de cercar solucions alternatives, el president de la comissió Pegasus, Jeroen Lenaers, ha decidit suspendre-la: «Sembla que amb les circumstancies actuals de connexió no som capaços de tenir interpretació de la reunió... Malauradament no tenim traductors nadius de castellà disponibles aquí.»

Els espanyols no accepten fer la reunió en anglès

Els diputats independentistes catalans al Congrés han proposat fer la reunió telemàtica en anglès, però el president de la comissió de Defensa, José Antonio Bermúdez de Castro, no ho ha acceptat.

Aquests diputats han denunciat que l'Estat no té cap interès a col·laborar i que ja els ha anat bé l'absència d'intèrprets de castellà a Brussel·les.

És la tercera vegada que se suspèn aquesta trobada: els eurodiputats de la comissió Pegasus ja s'havien de reunir presencialment amb els diputats la setmana passada a Madrid.

Però la reunió es va anul·lar perquè es va allargar el debat de la moció de censura presentada per Vox i, després d'esperar una llarga estona al Congrés, la delegació europea va haver de partir.

Puigdemont qualifica de «vergonya» la suspensió de la reunió

L'eurodiputat de Junts Carles Puigdemont ha qüestionat els «problemes tècnics» que han impedit la reunió telemàtica, que segons ell no ha vist «en cap moment».

Ho ha dit en una publicació a Twitter, en la qual ha qualificat de «vergonya» la suspensió de la reunió, i ha afegit que els eurodiputats espanyols tampoc no s'han presentat a la reunió.