Nicola Sturgeon anuncia la seva dimissió com a primera ministra d'Escòcia

La primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon, ha anunciat la dimissió del càrrec que ocupa des de fa més de vuit anys, després d'un mandat marcat per la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, les reiterades reivindicacions d'un segon referèndum independentista i el vet de Londres a la llei trans escocesa.

Sturgeon, que va substituir Alex Salmond el novembre del 2014, és la cap de Govern que més temps ha estat al poder. Aquest dimecres ha anunciat la seva intenció de dimitir com a primera ministra i líder del partit. No obstant això, ha aclarit que no és una sortida immediata, sinó que romandrà en tots dos llocs fins que es triï un successor.

La líder escocesa ha apel·lat al sentit del deure i a l'amor pel partit i el país per a justificar una decisió que, com ha apuntat diverses vegades, no és tan sobtada com podria semblar. Així, ha reconegut el desgast que ha suposat la seva llarga etapa al poder i, més recentment, fer front a desafiaments com la pandèmia de Covid-19.

Sobre el segon referèndum d’independència, Sturgeon ha dit que tothom sap quin és el seu posicionament i ha lamentat que Londres el continuï blocant. «Guanyar la independència és la causa a què he dedicat la meva vida», ha reconegut Sturgeon, que deixa en mans del conjunt del Partit Nacional Escocès decidir al congrés del març qüestions clau sobre aquesta causa. Sturgeon ha advocat, per exemple, per convertir les properes eleccions legislatives en un referèndum de facto.