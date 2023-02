La Unió Europea ratifica la prohibició de la venda de cotxes de benzina i dièsel a partir de 2035

El ple del Parlament Europeu ha donat aquest dimarts el seu vistiplau a l'acord entre institucions assolit la tardor passada perquè a partir del 2035 tots els turismes i furgonetes nous que es comercialitzin a la Unió Europea siguin «zero emissions», cosa que a la pràctica suposarà la prohibició de comercialitzar vehicles de combustió, inclosos els de benzina, dièsel i híbrids.

S'ha aprovat en sessió plenària a Estrasburg per 340 vots a favor, 279 en contra i 21 abstencions.

La nova norma forma part del paquet climàtic que la Unió Europea vol impulsar aquesta legislatura per a reduir almenys en un 55% les emissions contaminants del bloc a l'horitzó del 2030 (respecte al 1990) i és la primera mesura concreta de la bateria d'iniciatives que durà endavant.

Entre les claus de la reforma hi ha l'encàrrec d'una nova metodologia per a demanar i avaluar dades de les emissions de diòxid de carboni (CO2) del parc automobilístic lleuger durant tot el cicle de vida dels vehicles comercialitzats al mercat únic. La Comissió Europea haurà de presentar aquesta metodologia com a molt tard el 2025.

Brussel·les també rep l'encàrrec amb aquesta nova normativa de fer un informe bianual a partir del 2025 per a avaluar si s'està avançant al ritme adequat al conjunt de la UE cap a l'objectiu vinculant de zero emissions; una anàlisi que també haurà de valorar l'impacte de la reforma en els consumidors i en l'ocupació així com l'evolució del mercat de vehicles d'ocasió.