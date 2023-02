Nicola Sturgeon sobre el futur d'Escòcia: «la independència no sols és desitjable, sinó que és essencial si Escòcia vol escapar del desastre de Brexit»

La revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat publica la traducció al català d'una important declaració de la Ministra Principal d'Escòcia, Nicola Sturgeon, amb motiu de la sentència del Tribunal Suprem Britànic sobre si la Llei d'Escòcia de 1998 permet o no al Parlament escocès legislar per a fer un referèndum sobre la independència.

La declaració de Sturgeon en forma de carta, va ser publicada el 23 de novembre de 2022 i fins ara, no havia estat traduïda a la nostra llengua.

Sturgeon marca el nou full de ruta de l'independentisme escocès: «Avui mateix, el Tribunal Suprem ha emès la seva sentència sobre la referència del Lord Advocat, que cerca aclarir si la Llei d'Escòcia de 1998 permet o no al Parlament escocès legislar per a fer un referèndum sobre la independència.

En primer lloc –encara que òbviament estic molt decebuda per això– respecto i accepto la sentència del Tribunal.

A l'hora de garantir la independència d'Escòcia sempre ens guiarem per un compromís amb la democràcia i el respecte de l'Estat de Dret.

Aquest principi també reflecteix una realitat pràctica: el camí que hem de seguir ha de ser legal i democràtic per a aconseguir la independència.

I com cada vegada és més clar, aconseguir la independència no sols és desitjable, sinó que és essencial si Escòcia vol escapar del desastre de Brexit, del mal de les polítiques imposades pels governs que no votem i del model econòmic d'elevada desigualtat i baix creixement que ens està frenant...»

Podeu llegir la carta sencera aquí.