Ha mort el Papa emèrit, Benet XVI, als 95 anys d'edat

El papa emèrit, Benet XVI, ha mort als 95 anys d'edat aquest dissabte 31 de desembre a les 9.34 hores, segons han informat fonts del Vaticà.

El 28 de febrer de 2013, entre crits de 'Visca el Papa' i aplaudiments, després de 2.872 dies, dues hores i 10 minuts, intensos fins a l'últim, concloïa el Pontificat de Benet XVI després d'anunciar la seva renúncia unes setmanes abans per falta de forces i pel bé de l'Església. Es convertia llavors en el primer Papa que renunciava en 700 anys. «No abandon la creu», va precisar en la seva darerra audiència, encara que dies abans havia indicat que romandria «ocult per al món». Mort als 95 anys, finalment ha passat més temps com a emèrit que com a pontífex en actiu.

Joseph Ratzinger (1927, Marktl, Alemanya) es va ordenar sacerdot en 1951 i en 1977 va ser nomenat arquebisbe de Munic i creat cardenal per Pau VI. El 19 d'abril de 2005 a les 17,50 hores va ser triat Papa. En aquest moment, començava a sortir fum blanc de la xemeneia de la Capella Sixtina i pocs minuts després, començava el repic de campanes a Roma. Havia estat triat el successor de Joan Pau II en el quart escrutini, en el segon dia de Conclave. Prop d'una hora després, el cardenal xilè Jorge Arturo Medina Estévez pronunciava les paraules esperades 'Habemus Papam' i Joseph Ratzinger, sortia al balcó.

Tal com va indicar en la seva última audiència general en la qual va estar abrigallat per uns 150.000 fidels i prop de 70 cardenals, la barca de Sant Pere, és a dir, l'Església, va passar durant els seus vuit anys de Pontificat per dies de llum en els quals les aigües estaven tranquil·les, com podrien ser les Jornades Mundials de la Joventut de Colònia i de Madrid, i altres en què la barca va haver de travessar aigües agitades, com serien el cas 'Vatileaks' o la lluita contra els abusos sexuals.

Concretament, l'escàndol de la filtració de documents reservats, que va concloure amb la concessió de la gràcia per part de Benet XVI al seu majordom, Paolo Gabriele, va ser l'últim viatge entre aigües regirades en les quals va haver de navegar el Pontífex, un cas que va començar quan van aparèixer publicats documents privats del Papa i pel que el Vaticà va obrir una recerca criminal el 16 de març de 2012.

La policia vaticana va arrestar el majordom del Papa, Paolo Gabriele, que va ser sotmès a un judici per part del tribunal vaticà en el qual va ser declarat culpable pel delicte de robatoris amb agreujants i que va concloure amb el seu empresonament en una cel·la de la caserna de la gendarmeria vaticana.