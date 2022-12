La Cambra de Representants dels EUA aprova una llei federal per salvaguardar els matrimonis homosexuals

La Cambra de Representants del Congrés dels Estats Units ha aprovat aquest dijous el projecte de llei per a salvaguardar les unions homosexuals, en una mesura a la qual només resta la signatura del president, Joe Biden, i marca una protecció federal sense precedents per al matrimoni entre persones del mateix sexe.

La legislació, titulada 'Llei de Respecte al Matrimoni', ha estat aprovada amb un destacat consens entre tots dos partits, 258 a favor per 169 en contra, gràcies a que els republicans han aconseguit una esmena addicional que concedeix a les organitzacions religioses cert marge de maniobra en aquest sentit. Després d'aquesta esmena, 39 congressistes republicans han prestat el seu vot.

Aquesta esmena lleva obligacions a les organitzacions religioses per a proporcionar serveis que donin suport al matrimoni entre persones del mateix sexe i garanteix que el Govern federal no reconegui el matrimoni polígam.

Cal recordar, segons 'The Hill', que la mesura ja va ser aprovada la setmana passada al Senat per 61 vots a favor per 36 en contra després de mesos de negociacions, amb el suport de 12 senadors republicans.

Després de l'aprovació del projecte de llei al Senat, Biden ha assegurat que el ratificarà «amb orgull i rapidesa» per a consagrar les proteccions federals per a les parelles del mateix sexe i les parelles interracials, ordenant als estats que reconeguin els matrimonis independentment del «sexe, la raça, l'ètnia o l'origen nacional d'aquestes persones».

A més, la mesura deroga la Llei de Defensa del Matrimoni, una llei de 1996 que reconeix el matrimoni com «únicament la unió legal entre un home i una dona com a marit i dona», i es refereix a la paraula cònjuge com «una persona del sexe oposat qui és espòs o esposa».