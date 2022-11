Com a mínim sis persones han mort i 81 han resultat ferides en una explosió al centre d'Istambul

Com a mínim sis persones han mort i 81 han resultat ferides --dues d'elles de gravetat-- en un atemptat suïcida perpetrat aquest diumenge en la concorreguda avinguda Istiklal de la capital de Turquia, Istanbul, segons l'últim balanç oficial.

El vicepresident de Turquia, Fuat Oktay, ha donat l'últim balanç de víctimes i ha confirmat de què es tracta d'un atemptat en el qual una dona, una 'kamikaze', va detonar l'explosiu. Quatre persones varen morir en el lloc i dos més després de ser traslladades.

«Consideram que ha estat un atemptat terrorista en el qual la persona responsable, creim que una dona, ha detonat la bomba. Agafarem qualsevol que estigui darrera d'això, fins i tot si està a l'altre costat del món, fora de les nostres fronteres», ha afirmat Oktay, segons recull el diari 'Cumhurriyet'.

Bombers, policies i equips mèdics s'han desplaçat ja a la zona, segons han confirmat fonts d'emergències al portal Bursa Haberdar, acordonada per les forces de seguretat per a facilitar l'atenció a les víctimes.

L'avinguda Istiklal, o l'avinguda de la Independència, és una dels carrers més transitats de la ciutat i alberga a nombrosos negocis.

Prèviament, el president del país, Recep Tayyip Erdogan, havia alertat que sospitava d'un «atemptat terrorista».

«Per ventura m'equivoc, però els primers esdeveniments, sumats a les primeres informacions que m'ha donat el governador d'Istanbul, Ali Yerlikaya, indiquen que això fa olor de terrorisme», ha declarat Erdogan, abans de qualificar l'ocorregut com «un vil atac».

És més, el mandatari ha apuntat com a possible responsable a una dona captada per les càmeres de seguretat de la zona que «podria estar jugant un paper en tot això». «En qualsevol cas», ha afegit, «les investigacions continuen».

The moment of the explosion in the Istiklal Street, you can see the fire far in the middle and hear the noise in this video pic.twitter.com/qFt4QfG9e7