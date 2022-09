El sector turístic considera que el seu paper és «clau» per revertir el mal provocat en el medi ambient

El Consell Mundial de Viatges i Turisme (WTTC) assegura que el sector juga un paper clau per revertir els efectes dels humans en els medi ambient.

L'organisme mundial ha assenyalat, en el marc de la seva participació en la Setmana del Clima que es realitza a Nova York, que les organitzacions de viatges i turisme estan obligades a col·laborar per restaurar el medi ambient, a més d'aplicar solucions orgàniques a favor de la descarbonització per arribar a la fita de les zero emissions.

El WTTC també ha presentat l'informe 'Nature Positive Travel & Tourism', que té l'objectiu d'ajudar a les empreses a entendre i gestionar el seu impacte en la biodiversitat, per prendre accions urgents i significatives davant la necessitat de protegir la flora i la fauna, segons han assenyalat en una nota de premsa.