Ha mort Mijail Gorbatxov, el darrer president de la Unió Soviètica

L'exdirigent soviètic Mijail Gorbatxov, artífex dels primers passos de la Rússia moderna, ha mort aquest dimarts en un hospital de Moscou als 91 anys d'edat, en el que suposa la defunció d'un dels grans símbols polític del segle XX, associat al final de la Guerra Freda.

Gorbatxov ha mort aquest dimarts a la nit «després d'una malaltia greu i prolongada», segons el missatge públic de l'Hospital Clínic Central de la capital, recollit per les agències de notícies oficials russes.

Va dirigir la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques (URSS) entre 1985 a 1991, primer al capdavant del Comitè Central del Partit Comunista i del Soviet Suprem i després com a president. La seva carrera va culminar en 1991, quan va dimitir després de l'acord de dissolució subscrit amb Bielorússia i Ucraïna, ja amb el Teló d'Acer en retirada.

Premi Nobel de la Pau en 1990, simbolitzava tant dins com fora de Rússia la fi d'una era per a l'en altre temps poderosa Unió Soviètica i el seu llegat continuava sent incòmode en uns certs sectors interns, de tal forma que la seva imatge no es venera tant com la d'altres dirigents associats a èpoques de grandesa.

L'actual president rus, Vladimir Putin, li ha reconegut no obstant això, com un dels estadistes més importants de la història a nivell mundial, però la veritat és que en els darrers anys romania en un discret segon pla polític. De fet, no consta cap pronunciament oficial sobre l'actual conflicte bèl·lic a Ucraïna.

Gorbatxov va insistir al març de 2021, en complir 90 anys, en la seu defensa de la Perestroika, la política reformista que va obrir les portes del que avui és Rússia. Considerava aquesta iniciativa, desenvolupada al costat del Glásnost, el seu major assoliment polític i no ho ocultava.

«Estic completament convençut que era necessària i que ens vàrem moure en la direcció correcta», va dir llavors en una entrevista a l'agència TASS, en recordar una etapa en la qual «el poble va guanyar llibertat» i es va posar fi a «un sistema totalitari».

Funeral

En el terreny personal, Gorbatxov va compartir la seva vida al costat de la seva dona, Raisa, morta en 1999 i amb qui va tenir una filla, Irina. Fonts pròximes al exdirigent han assegurat al diari TASS que havia expressat el seu desig de ser enterrat al costat de la seva difunta esposa en el cementiri Novodévichi de Moscou.

La data del funeral i la magnitud dels homenatges que el Kremlin està disposat a brindar ara a Gorbatxov són ara com ara una incògnita, en un context marcat per la guerra d'Ucraïna que, previsiblement, limitarà la presència de dirigents occidentals.