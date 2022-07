L'OMS declara la verola del simi com a emergència sanitària global

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha decidit elevar l'alerta sanitària per la verola del simi al màxim nivell.

En una roda de premsa aquest dissabte, el director general de l'OMS, el doctor Tedros Adhanom, ha explicat que la verola del simi és una emergència sanitària global.

La decisió arriba dos dies després que un comitè d'emergència amb experts en aquesta malaltia es reunís per analitzar l'evolució del brot.

Aquesta classificació obliga els països i la mateixa OMS a prendre mesures de contenció.

La Comissió Europea assegura que està preparada per intensificar la resposta al virus, segons ha explicat la comissària europea de Salut, Stella Kyriakides, en un missatge a Twitter.

Segons Tedros, la incidència és moderada arreu del món, però és alta a Europa, on es concentren el 80% de casos.

El director general ha explicat que, si bé hi ha un risc clar que el virus s'escampi a nivell internacional, de moment l'amenaça que interfereixi en la mobilitat és baixa. Adhanom creu que amb les eines actuals podran controlar la transmissió del virus.

Canvi de criteri en un mes

El comitè de l'OMS havia optat per no declarar l'emergència en una primera reunió celebrada al juny, quan els casos eren 3.000.

Ara, segons Tedros, tampoc no hi ha hagut un consens total entre els experts, però el director general ha decidit declarar l'emergència en vista de l'alt i creixent nombre de casos a diverses regions de tot el planeta.

Des de l'inici del brot de verola del simi s'han detectat 16.000 casos en 75 països, la majoria en països europeus, on la malaltia no era endèmica. Hi ha hagut cinc morts per la malaltia.

La verola del mico se suma així a les dues emergències globals que actualment té activada l'OMS. Les altres són la pandèmia de la covid i la batalla continuada per erradicar la pòlio.