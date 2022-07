Un mínim de sis morts en un tiroteig a la desfilada pel 4 de Juliol en un suburbi de Chicago

Com a mínim de sis persones han mort i 16 han resultat ferides per dispars durant la desfilada del Dia de la Independència que se celebrava a la ciutat de Highland Park, als afores de Chicago, a l'estat de Illionis, en el nord-est dels Estats Units.

«16 persones han estat ingressades en un hospital i s'ha confirmat la mort de cinc individus», ha informat l'Ajuntament de Highland Park. «Estam davant un incident actiu. Es recomana buscar refugi», ha afegit.

«Les forces de seguretat cerquen el sospitós. S'han recuperat proves d'una arma de foc. Un gran nombre d'agents estan treballant ja i han assegurat un perímetre en el centre de Highland Park», ha indicat el comunicat municipal.

Els tirs contra la desfilada pel que sembla procedien d'un individu parapetat en una de les cobertes dels edificis entre els quals discorria la celebració del 4 de Juliol.

Segons l'emissora WBBM, uns deu minuts després de l'inici de la desfilada s'han escoltat fins a 20 detonacions d'arma de foc. La Policia i els Bombers varen rebre el primer avís d'un tirador actiu sobre les 10.15 hores. En arribar, els agents varen confirmar múltiples víctimes i es varen iniciar maniobres de reanimació cardiorespiratòria amb una d'elles.

Un testimoni ha assegurat que «semblava una zona de guerra». «La gent plorava, cridava i ningú sabia el que estava passant», ha relatat en declaracions a la WBBM.

Un dels vídeos publicats a les xarxes socials mostra els espectadors asseguts en una vorera tranquil·lament quan algú crida «dispars!» i els components d'una de les bandes de la desfilada comença a córrer cap endavant i la resta de la gent també fuig.

Mentrestant, el congressista per Illinois Bob Morgan ha informat de la situació en el seu compte de Twitter. «Per als qui no ho sàpiguen, hi ha hagut trets en la Desfilada de Highland Park. Estic bé, però hi ha diversos ferits. Si us plau, allunyar-vos de la zona, poseu-vos fora de perill i resau pels ferits», ha publicat Morgan.

Les autoritats han demanat a la població evitar la zona del carrer Green Bay i del carrer Central i quan han transcorregut ja diverses hores des de l'inici dels tirs encara no hi ha notícia de cap detenció.