[VÍDEO] Justin Kashara: «Les declaracions de Pedro Sánchez sobre els fets de Melilla semblen dites per algú de Vox»

L'activista pels Drets Humans d'origen Congolès, Justin Kashara, ha participat en l'Anàlisi d'aquesta setmana de l'espai transmèdia Ona dBalears.

Justin Kashara analitza la matança perpetrada pels cossos policials espanyols i marroquins i les paraules del president espanyol, Pedro Sánchez, considerant que havien fet una bona feina. També considera escandalós que Sánchez hagi dit que l'intent dels immigrants de travessar la frontera, és un «atac a la integritat territorial d'Espanya».

«Les declaracions de Pedro Sánchez sobre els fets de Melilla semblen dites per algú de Vox» diu Kashara que també considera que «És una vergonya per a Espanya tenir un president com Pedro Sánchez».

El defensor dels Drets Humans també analitza de manera breu els diversos conflictes armats que hi ha al món, entre els quals, la nova agressió de Ruanda al Congo que ha provocat cinc milions i mig de desplaçats. També analitza la nova deriva militarista dels països occidentals.

Podeu veure l'anàlisi completa en el següent vídeo: