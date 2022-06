Escòcia prepara un nou referèndum d'independència per al 2023

El Parlament escocès prepara un nou referèndum d'independència per al 2023. Segons ha explicat la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, la Cambra baixa escocesa publicarà un projecte de llei que preveu que la data elegida sigui dia 19 d'octubre del 2023.

Primer de tot, Sturgeon demanarà permís al primer ministre britànic, Boris Johnson, per celebrar un referèndum consultiu, ja que considera vital que el vot sigui legal. Així mateix, parlaran amb el Tribunal Suprem del Regne Unit.

El referèndum seria no vinculant, amb l'objectiu de «conèixer l'opinió del poble escocès sobre si Escòcia hauria de ser o no un país independent», ha explicat la primera ministra escocesa durant la seva intervenció en el Parlament. En aquest sentit, Sturgeon també ha concretat que una majoria a favor del «sí» no implicaria directament la materialització de la independència, a diferència del referèndum del 2014.

A més a més, posteriorment tant el parlament escocès com el del Regne Unit haurien d'aprovar posteriorment la legislació. Però, així i tot, la primera ministra escocesa vol defensar els «drets democràtics» i, per això, està «disposada a negociar els termes, però el que no estic disposada és a que la democràcia escocesa sigui presonera de Boris Johnson o de cap altre primer ministre», ha conclòs.