El Consell d’Europa critica que l’Estat espanyol no ha implementat cap mesura per fer front a la corrupció

El president del Grup d'Estats contra la Corrupció del Consell d'Europa (GRECO), Marin Mrcela, ha criticat l'escassa implementació que fa l'Estat espanyol de les recomanacions per fer front a la corrupció. En la presentació de l'informe anual, s'ha vist com l'Estat espanyol no ha implementat per complet cap de les recomanacions del GRECO.

Segons la darrera avaluació, feta el 2021, el Govern espanyol tan sols havia aplicat completament la meitat de les recomanacions del Consell d'Europa contra la corrupció dels jutges, mentre que el 25% de les recomanacions s'havien aplicat només parcialment i el 25% restant no s'havien implementat.

Pel que fa a les recomanacions per evitar la corrupció entre els fiscals, el grau de compliment també ha estat baix. Només s'havien implementat el 33,3% d'aquestes mesures, mentre que el 66,7% restant només s'havia aplicat parcialment.

Per contra, l'Estat espanyol sí ha implementat el 75% de les recomanacions per lluitar contra la corrupció dels diputats, però només havia aplicat parcialment el 25% dels consells del GRECO.

En termes generals, l'informe del GRECO reclama al Govern espanyol més transparència i exigència de responsabilitats amb els lobbies. Reconeix que són una «activitat legítima que contribueix al procés democràtic», però veu essencial que hi hagi més transparència, per exemple amb registres que indiquin els contactes, formals o informals, entre els governs i els lobbies.

Amb tot, Mrcela ha remarcat que l'Estat espanyol encara té temps per implementar-les abans que el GRECO faci una nova avaluació.