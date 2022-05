La coalició d'esquerres colombiana sobrepassa la dreta fent un front comú a les eleccions presidencials

Esquerra Unida Illes Balears (EUIB) ha volgut donar la seva enhorabona, públicament, als candidats Gustavo Petro i Francia Márquez, líders de la coalició Pacto Histórico, «pels resultats obtenguts en les eleccions colombianes amb la participació més alta en 20 anys».

Tot i no aconseguir el 50% necessari per a no haver d'anar a unes segones eleccions, Pacto Histórico ha assolit el 40,32% dels vots, deixant enrere l'altre candidat, Rodolfo Hernández, sols amb el 28,17%. Les segones eleccions seran dia 19 de juny.

Després d'anys de retrocessos en drets i llibertats, la dreta uribista s'ha vist sobrepassada per un front ampli d'esquerres que, per primer pic en molts anys, ha il·lusionat la classe treballadora, ja que augura un bon futur per a la diversitat cultural de Colòmbia, han explicat des d'EUIB. Per això, la formació ha animat tota la comunitat colombiana a les Balears a participar en les segones eleccions i a donar suport a Prieto.

«Per primer pic en 20 anys, Colòmbia té l'oportunitat de donar el salt en drets i llibertats, amb el que això podria suposar per a col·lectius com el de les dones, els LGTBI, o les persones racialitzades, entre d'altres, en un país tan conservador», ha reivindicat EUIB en la nota de premsa.

Perquè els colombians inscrits al cens de votació puguin exercir el seu dret, s'habilitaran taules de votació tant a Mallorca, com a Menorca i Eivissa. És la primera vegada que Menorca i Eivissa han disposat de punts de votació, ja que fins ara només es podia votar a Palma.