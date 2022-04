[VÍDEO] La Delegada del Govern espanyol a Ceuta frissa que es reobri la frontera al Marroc perquè «tornin les al·lotes» a fer-li neta la casa

La Delegada del Govern espanyol de Pedro Sánchez a la colònia africana de Ceuta, Salvadora Mateos, ha expressat amb total claretat i nitidesa què és per als espanyols Ceuta.

Salvadora Mateos, per defensar que cal que el Marroc reobri la frontera, tancada des de fa prop d'un any, ha dit que ella i les «mestresses de casa» frissen perquè tornin «les al·lotes» (marroquines) per netejar-li la casa. Una necessitat que, segons ha donat a entendre, tenen les mestresses de casa de la ciutat.

Són declaracions que va fer dissabte, en una roda de premsa on explicava les mesures del Govern espanyol per respondre a la crisi de preus. Quan li varen preguntar sobre la reobertura de les fronteres, literalment, Mateos va dir això: «A Ceuta, sobretot les mestresses de casa desitjam que venguin les al·lotes. T'ho dic començant per mi, que estar treballant aquí els matins i netejant les tardes la veritat és que costa.»

Podeu veure el vídeo de les declaracions aquí, en vídeo de Ceuta Actualidad: