La Fiscalia Europea avisa la Fiscalia General espanyola que no s'ajusta al dret de la UE en la investigació al germà d’Isabel Díaz Ayuso

Davant la decisió de la Fiscalia General espanyola, de dividir la investigació sobre el germà de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, entre la Fiscalia d'Anticorrupció, per presumptes delictes de tràfic d'influències i falsedat documental, i la Fiscalia Europea, per malversació de fons, l'EPPO, la Fiscalia Europea, ha avisat que aquesta no s'ajusta al dret de la Unió Europea i constitueix un desafiament a la seva supremacia. En aquest sentit, l'EPPO ha decidit que continuarà la seva investigació com fins ara.

Sols fa cinc dies que la Fiscalia Europea va reclamar la investigació perquè consideren que els indicis de malversació que podrien afectar els fons europeus. «La Fiscalia Europea vol recordar que en una situació de conflicte de competències sempre s'ha de considerar la possibilitat de presentar un recurs al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Per això, la fiscalia europea ha sol·licitat a la Fiscalia General de l'estat que consideri aquesta opció», conclou el comunicat de l'EPPO.