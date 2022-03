El Front Polisario critica Espanya per «legitimar la repressió» del Marroc contra el poble sahrauí

El Front Polisario ha criticat aquest dissabte al Govern espanyol per avalar el pla d'autonomia del Marroc per al Sàhara Occidental, i ha assegurat que, d'aquesta manera, Espanya «dona suport a l'ocupació» i «legitima la repressió» contra el poble sahrauí.

«La posició expressada pel Govern espanyol (...) manca de credibilitat, serietat, responsabilitat i realisme, perquè és una desviació perillosa, contradiu la legitimitat internacional, dona suport a l'ocupació, (...) i pretén legitimar la repressió, crims de guerra (...) i el saqueig de riqueses que el Marroc continua emprant contra el poble sahrauí», han assegurat en un comunicat.

A més, el Polisario ha lamentat que aquest canvi d'opinió «sembla ser el resultat d'intensos mesos de xantatge marroquí» contra l'Estat espanyol per a restablir les relacions diplomàtiques «al seu estat anterior».

La nova posició del Govern de Pedro Sánchez ha estat qualificada pel Polisario com «molt perillosa» per mostrar-se «en clar suport a l'enfocament unilateral» del Marroc, «en contradicció amb el Dret Internacional». En el comunicat, ha recordat que organitzacions internacionals com l'ONU, la UE o la Unió Africana no reconeixen «cap sobirania marroquina» sobre el Sàhara Occidental.

«Esperàvem que Espanya, per imparcialitat i sentit de les seves responsabilitats legals i històriques, acompanyés a les dues parts i al nou enviat personal (de l'ONU) per a revitalitzar el procés polític. És lamentable que Madrid opti, una vegada més, per sotmetre's al xantatge marroquí i dissipar les esperances que existien, alimentant la tensió i l'escalada del conflicte», ha detallat el Polisario.

D'altra banda, el grup ha assegurat que l'Estat espanyol «no pot despullar-se unilateralment de les seves responsabilitats jurídiques» envers el Sàhara Occidental i el seu poble, ja que és «una potència administradora del territori» a l'espera de la descolonització d'aquest. També ha assenyalat a l'Estat espanyol com el «principal responsable del sofriment del poble sahrauí», per «la ferida sagnant» que el país va deixar el 1975.

El Front Polisario ha fet una crida a les forces polítiques espanyoles i «a tots els pobles d'Espanya» per a pressionar el Govern espanyol perquè «corregeixi aquest lamentable error», i obliguin així a l'Executiu espanyol a «assumir les seves responsabilitats originàries».

Aquestes declaracions han tingut lloc després que aquest divendres s'hagi donat a conèixer una carta que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha enviat al rei Mohamed VI, en la qual ha assegurat que avala com una «base seriosa i creïble» el pla d'autonomia del Marroc per al Sàhara Occidental per a trobar una solució al conflicte.

L'antiga colònia espanyola del Sàhara Occidental va ser ocupada pel Marroc en 1975 malgrat la resistència del Front Polisario, amb qui es va mantenir en guerra fins al 1991, quan totes dues parts van signar un alto el foc amb vista a la celebració d'un referèndum d'autodeterminació, però les diferències sobre l'elaboració del cens i la inclusió o no dels colons marroquins ha impedit fins al moment la seva convocatòria.