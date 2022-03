Ucraïna i Rússia acorden fer corredors humanitaris que implicarien un alto el foc temporal

En la segona jornada de negociacions, Ucraïna i Rússia han acordat establir corredors humanitaris per poder evacuar civils, una entesa que implicaria un possible alto el foc temporal. Segons les primeres informacions que arriben dels dos equips negociadors, s'hauria aconseguit acostar posicions per aturar les hostilitats i permetre aquests corredors humanitaris per evacuar civils i repartir aliments i medecines.

«Ha acabat la segona ronda de negociacions. Malauradament, els resultats que Ucraïna necessita encara no s'han pogut assolir. Hi ha una solució només per a l'organització de corredors humanitaris», ha dit a Twitter un integrant de la delegació, Mikhaïlo Podoliak. Per altra banda, ha destacat que l'alto el foc serà només per als camins d'evacuació, «és a dir, no a tot arreu, sinó només en aquells llocs on s'ubicaran els corredors humanitaris serà possible el cessament del foc durant l'operació», ha afegit.

Per la seva banda, el cap negociador rus, Vladímir Medinski, ha indicat que l'acord inclou el cessament de les hostilitats als corredors per on s'evacuï la població. «Les posicions són absolutament clares, estan desglossades per punts», ha afirmat.

Tot i que ha remarcat l'«entesa mútua» en alguns temes, també ha explicat que en certes qüestions la part ucraïnesa ha demanat temps «per a reflexions i consultes a Kíiv». A més a més, han pactat continuar negociant «aviat» i la trobada serà a principis de la setmana que ve, segons l'agència de notícies bielorussa Belta, que cita Podoliak.

Mentre ha durat la reunió, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha fet saber que vol negociar directament amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, ja que considera que és «l'única manera d'aturar la guerra» entre Kíiv i Moscou. Per altra banda, el president ucraïnès també ha fet una crida als països occidentals perquè augmentin el suport al seu país. Ha demanat l'enviament d'avions de guerra i ha insistit perquè s'imposi una zona d'exclusió aèria.