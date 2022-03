El PEN Català s'uneix al clam de pau que ha fet l'associació internacional sobre Ucraïna

L'associació mundial d'escriptors PEN Internacional ha reclamat una solució pacífica a la situació desencadenada per l'atac rus a Ucraïna de forma urgent, segons el comunicat que han fet públic. «Nosaltres, el PEN Internacional, el PEN Ucraïna, i els sotasignats centres PEN (...) demanem una solució pacífica que respecti els drets de tothom a Ucraïna, a través del diàleg pacífic i del ple respecte de la llibertat d'expressió, d'acord amb la Carta del PEN», comença aquest.

Concretament, el PEN Català, entre altres 28 centres d'arreu del món, s'han adherit ja a aquest clam. Aquest primer, presidit per Àngels Gregori, s'hi ha afegit unint la seva veu a la dels companys i companyes que, des de tot el món, condemnen la guerra.

Per la seva banda, el president del PEN Internacional, Burhan Sonmez, ha declarat que «el PEN Internacional condemna per complet la violència desencadenada per les forces russes a Ucraïna, i demana urgentment que es posi fi a l'agressió militar d'un Estat sobirà i independent. El vessament de sang ha de parar ara. Estem amb Ucraïna i els nostres amics del PEN Ucraïna. Demanem al president Putin que posi fi a aquesta guerra immediatament. La pau ha de prevaler».

També, el president del PEN Ukraine fa una crida general a implicar-se en la protecció de la llibertat d'Ucraïna perquè, com adverteix Kurkov, «no pot haver-hi una Europa lliure i segura sense una Ucraïna lliure i independent», recull el comunicat.