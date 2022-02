Invasió d'Ucraïna: 137 morts, més de 300 ferits i més de 100.000 persones desplaçades

24 hores després de l'inici de la invasió d'Ucraïna per part de l'exercit rus el balanç en xifres resulta macabre: 137 morts, més de 300 persones ferides i més de 100.000 persones desplaçades.

Les tropes russes són a les portes de Kíev i a la capital hi ha una calma tensa a l'espera de l'entrada de les tropes russes.

Un altre fet destacat és que la central nuclear de Txernòbil està controlada per militars russos.

La resposta

La resposta sobre el terreny per part de l'exercit ucraïnès és molt tímida i és possible que opti per fer una guerra de guerrilla i de resistència sostinguda en el temps.

D'altra banda, a Rússia hi ha hagut importants manifestacions contra la invasió del país veí a Moscou i Sant Petersburg i altres poblacions. Hi ha hagut més de 1.700 detinguts arreu de Rússia en les manifestacions contra l'atac a Ucraïna.

Durant aquestes darreres hores hi ha hagut pronunciaments de tots els dirigents mundials. Els països occidentals han respost amb declaracions de condemna i algunes sancions econòmiques.