Continua la tensió a Ucraïna: Biden anuncia que enviarà «ben aviat» tropes a Europa de l'Est

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat aquest divendres a vespre que enviarà tropes estatunidenques a Europa de l'Est davant el repunt de les tensions a la frontera amb Ucraïna de les darreres setmanes, que han fet témer l'esclat d'un conflicte armat al país.

«Traslladaré ben aviat tropes estatunidenques als països de l'OTAN d'Europa de l'Est», ha dit Biden. Poc abans de l'anunci, el secretari de Defensa estatunidenc, Lloyd Austin, ha traslladat a Rússia la intenció de Washington d'evitar un conflicte i li ha oferit «un camí per a sortir de la crisi», que implica retirar a les seves pròpies tropes de la frontera amb Ucraïna.

«No hi ha raó perquè aquesta situació hagi de convertir-se en conflicte», ha assenyalat Austin, que ha afegit que el president rus, Vladimir Putin, té ara a les seves mans la desescalada. «Pot ordenar a les seves tropes que es retirin. Pot triar el diàleg i la diplomàcia», ha dit.

Per part seva, el president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha mantingut aquest divendres una trucada telefònica amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron, a qui li ha reiterat la seva intenció de recórrer a la diplomàcia com a eina perquè «disminueixi» l'escalada de tensions amb Rússia. Sigui com vulgui, tots els escenaris continuen oberts i la tensió no deixa de créixer.