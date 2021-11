La pandèmia sacseja Europa: Alemanya registrà gairebé 64.000 casos de coronavirus en només un dia

La pandèmia torna a sacsejar Europa. Si aquest divendres Àustria anunciava un nou confinament i la vacunació obligatòria de la seva població, ara tots els focus se centren en Alemanya.

Les autoritats sanitàries han informat aquest dissabte que el país ha registrat en les últimes 24 hores altres 63.924 casos de coronavirus a mesura que la taxa d'hospitalització augmenta.

L'Institut Robert Koch, l'ens governamental encarregat del control de malalties infeccioses, ha indicat que la incidència es troba ara entorn dels 362,2 casos per cada 100.000 habitants, unes xifres que ja fan saltar totes les alarmes.

Des del divendres s'han constatat, a més, altres 248 morts, la qual cosa situa en 98.987 la xifra de morts des que va començar la pandèmia. En total, Alemanya ha notificat 5.312.215 contagis des que va esclatar la crisi sanitària.

La taxa d'incidència hospitalària, que és ara el principal paràmetre per a prendre majors mesures de restricció, es troba ara en 5,34 per cada 100.000 habitants, si bé el valor més alt registrat fins ara va tenir lloc durant el passat Nadal, quan hi havia 15,5 hospitalitzats per cada 100.000 persones.

El director de l'Institut Robert Koch, Lothar Wieler, ha alertat aquest mateix dissabte que el país podria travessar una cinquena onada de contagis si la vacunació no augmenta. «Si la reducció de contactes i la vacunació no tenen èxit de manera intensiva, també tindrem una cinquena onada segons el model actual», ha assenyalat.

Wieler ja fa dies que alerta de la importància d'evitar grans celebracions, esdeveniments i concentracions, especialment en espais tancats. A més, ha advocat per actuar de manera preventiva, també a les regions comparativament menys afectades per la pandèmia.

«En els estats federats en els quals les xifres són encara baixes, tenim la possibilitat de mantenir-les baixes amb restriccions de contacte. Quan les xifres són elevades, en realitat és molt tard, si no massa tard», ha insistit abans de recalcar que l'important és «augmentar la vacunació massiva».

No obstant això, ha matisat que la vacunació no donaria resultats de forma tan ràpida com una absència de contactes. «Els efectes es veurien en tres o cinc setmanes, la vacunació funciona a mitjà termini», ha detallat.

«La vacuna és la manera de sortir de la pandèmia», ha emfatitzat Wieler. «Però no per això es poden descartar per complet altres mesures», ha sentenciat.