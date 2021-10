L'OMS defineix oficialment com a malaltia la Covid-19 persistent

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha publicat la primera definició clínica oficial de la malaltia 'post-Covid-19', també anomenada Covid-19 persistent, acordada després d'una consulta mundial i que té com a objectiu facilitar el tractament dels malalts.

Aquesta patologia sol aparèixer normalment tres mesos després de l'inici de la Covid-19. «Els símptomes duren almenys dos mesos i no poden explicar-se per un diagnòstic alternatiu», ha explicat la doctora Janet Díaz, cap de gestió clínica de l'OMS.

«La majoria dels pacients que pateixen Covid-19 es recuperen completament, encara que alguns pateixen efectes a llarg termini en el seu organisme, en els sistemes pulmonar, cardiovascular i nerviós, així com efectes psicològics», han explicat. Aquests efectes poden produir-se amb independència de la gravetat inicial de la infecció i es donen amb més freqüència en dones, persones de mitjana edat i en aquells que varen mostrar més símptomes inicialment.

Encara que hi ha diverses proves per a detectar la infecció inicial per Covid-19, no n'hi ha cap per a detectar aquesta afecció posterior, i encara no està clar què la desencadena en els malalts.