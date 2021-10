Resum del que han destapat fins ara els 'Papers de Pandora'

Els anomenats 'Papers de Pandora' són una filtració de documents de diversos despatxos d'advocats que es dediquen a crear empreses pantalla (offshore) per a les persones més riques del món per tal que els seus clients paguin menys imposts.

Què són les offshore?

Les offshore són empreses que s'obren a nom d'un interessat (pot ser una persona o una altra societat) en països on aquesta persona no viu o no realitza cap activitat econòmica. Per exemple, un cantant que té residència a l'Estat espanyol i que gestiona els seus drets musicals a través d'una mercantil a Panamà.

La raó per la qual es posen en marxa aquest tipus de companyies és per no pagar impostos o pagar-ne molt pocs.

Segons un estudi de l'OCDE de 2020, s'estima que hi ha 11,3 bilions de dòlars ocults a través de societats offshore en tot el planeta.

El que destapen els 'Papers de Pandora'

- L'amant del rei espanyol Juan Carlos de Borbón, Corinna Larsen va instruir que s'havia de lliurar part de la seva fortuna offshore al rei Joan Carles I en el cas que ella morís abans. Concretament, s'havia de lliurar al Borbó, el 30% dels ingressos obtinguts del Fons d'Infraestructura Hispano-Saudita.

- Una amiga especial de Putin va adquirir un apartament de luxe a Mònaco a través d'una offshore.

- Tres caps d'Estat de Llatinoamèrica en actiu: l'equatorià Guillermo Lasso, el xilè Sebastián Piñera i el dominicà Luis Abinader varen operar en societats en paradisos fiscals.

- Onze exlíders de Llatinoamèrica, com el peruà Pedro Pablo Kuczynski; l'hondureny Porfirio Lobo; els colombians César Gaviria i Andrés Pastrana; el paraguaià Horacio Cartes o els panamenys Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli i Ernesto Pérez Balladares.

- L'actual entrenador del Reial Madrid, Carlo Ancelotti hauria utilitzat una societat en Illes Verges Britàniques per a gestionar els seus drets d'imatge.

- El futbolista Ángel Di María va utilitzar una societat a Panamà per a explotar els seus drets d'imatge des de mesos abans d'arribar al Reial Madrid.

- Pep Guardiola va mantenir un compte a Andorra mentre entrenava al Barça que va regularitzar amb l'amnistia fiscal del Govern espanyol.

- Julio Iglesias, el cantant s'ha convertit en un magnat immobiliari que organitza el seu patrimoni amb una vintena de societats a les Illes Verges britàniques.

- El cantant, Miguel Bosé es va convertir en l'accionista únic d'una societat creada 10 anys abans i que va estar en actiu, almenys, fins a 2019.

- Shakira va continuar obrint societats offshore en paradisos fiscals quan ja la investigava la Hisenda espanyola.

- Tony i Cherie Blair varen comprar un edifici de 7,5 milions d'euros a través d'una societat offshore per evitar el pagament d'imposts. El matrimoni s'hauria estalviat prop de 350.000 euros en imposts a la propietat de l'edifici que ara alberga el bufet de Cherie Blair.

- El primer ministre txec, milionari populista Andrej Babis, va comprar un castell de 15 milions d'euros en la costa blava francesa a través d'una estructura offshore

- El rei de Jordània Abdallah II va comprar 14 mansions de luxe als Estats Units i el Regne Unit a través d'una estructura offshore

- L'empresari malai Jho Low va usar una estructura offshore per a ocultar els seus actius i el seu gran frau fiscal.

- Dominique Strauss-Kahn es va mudar precipitadament al Marroc després de l'escàndol judicial que el va obligar a deixar la direcció del FMI. El varen atreure les exempcions fiscals de cinc anys a la seva companyia però, quan varen acabar, es va mudar a Emirats Àrabs.

- El president de Kenya, Uhuru Kenyatta, i sis familiars que tenen en propietat una xarxa d'empreses en paradisos fiscals o el primer ministre del Pakistan, Imran Khan, l'entorn del qual posseeix empreses per valor de milions d'euros en paradisos fiscals.

- El president àzeri, Ilham Aliyev, i la seva família, acusats d'espoliar les riqueses del seu propi país. Segons la recerca, l'entorn de Aliyev ha comprat propietats al Regne Unit per més de 400 milions de lliures (uns 467 milions d'euros).