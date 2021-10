Els Estats Units ja superen els 700.000 morts per la Covid-19

El nombre de morts per la Covid-19 als Estats Units ha superat aquest divendres les 700.000 persones d'ençà que va començar la pandèmia, la xifra més gran del món, seguida del Brasil (596.800) i l'Índia (448.372).

Segons ha avançat el diari 'The New York Times', la majoria de defuncions es concentren en el sud, on la vacunació avança a menor ritme, i inclouen a més gent jove que mai.

També s'ha constatat que la majoria de les morts es produeixen entre persones no vacunades, malgrat que els Estats Units va ser un dels primers països del món a disposar de vacunes contra la malaltia.

Durant l'última setmana, al voltant de 2.000 persones han mort cada dia per la Covid-19 al país nord-americà, segons dades de la universitat Johns Hopkins.

Els experts atribueixen la ratxa de defuncions a la variant delta, cada vegada més estesa en el territori, particularment en estats del sud com Florida, Louisiana o Arkansas.

Fa poc que la xifra de morts per la Covid-19 al país nord-americà va superar a la de la grip espanyola, que en el segle passat es va cobrar la vida d'aproximadament 675.000 persones en el territori, convertint-se així en la pandèmia més mortífera en la història del país.

En total, són 600.000 morts més de les que el llavors president dels Estats Units, Donald Trump, va estimar al març de l'any passat en afirmar que si el país aconseguia mantenir la xifra de defuncions entre 100.000 i 200.000 haurien fet «una gran feina».