Les eleccions al Bundestag deixen la successió de Merkel a mercè de les coalicions

Tant el Partit Socialdemòcrata alemany (SPD) com la coalició de la Unió Demòcrata Cristiana (CDU) i la Unió Social Cristiana (CSU) han expressat la seva intenció de liderar un govern de coalició després dels ajustats resultats de les eleccions federals d'aquest diumenge.

L'SPD ha guanyat les eleccions federals celebrades aquest diumenge a Alemanya amb un 25,8 per cent de suport, lleugerament per davant del 24,1 per cent que ha aconseguit la coalició de la Unió Demòcrata Cristiana (CDU) i la Unió Social Cristiana (CSU), segons les últimes projeccions sobre vot real, encara provisionals.

El doble sistema de votació alemany per candidat i per llista confirmaria així al SPD com a principal formació en el Bundestag o Cambra Baixa del Parlament alemany amb 205 dels 730 escons, mentre que la CDU/CSU en tendria 194.

El líder del SPD, Olaf Scholz, ha destacat el «gran èxit» obtingut pel seu partit en les eleccions federals d'aquest diumenge i ha apostat «formar govern». «Per descomptat que estic content pels resultats electorals. Molts votants han deixat ben clar que volen un canvi en el govern i que el pròxim canceller ha de ser Olaf Scholz», ha reblat.

Mentrestant, el candidat de la CDU, Armin Laschet, ha convocat els altres partits a forjar una coalició «contra un govern d'esquerra». Laschet ha apostat per un govern «liderat per la coalició» entre la CDU i el seu partit bessó a Baviera, la Unió Social Cristiana (CSU).

Possibles coalicions

Per darrere dels dos grans partits quedarien Els Verds (14,6 per cent i 116 escons), el Partit Liberal Demòcrata (FDP, 11,5 per cent i 91 escons), l'ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD, 10,5 per cent i 84 diputats) i L'Esquerra (4,9 per cent i 39 seients). Completa el mapa polític un escó obtingut per l'Associació de Votants del Schleswig Meridional (SSW).

La líder dels Verds i candidata a canceller, Annalena Baerbock, ha afirmat que la seva formació ha estat derrotada i ha reconegut «errors propis» en campanya.

Amb aquestes dades, AfD passaria de tercera a cinquena força política, mentre que L'Esquerra estaria just en el 5 per cent necessari per a aconseguir representació a nivell federal.

Canvis respecte a 2017

Aquests resultats suposen una important millora per al SPD i el seu candidat, Olaf Scholz, respecte a 2017, quan va aconseguir un 20,5 per cent de suport, encara que està lluny de la clara victòria que esperaven per a poder formar govern còmodament.

L'aliança CDU/CSU queda lluny del 32,9 per cent de suport de 2017 en les primeres eleccions sense Angela Merkel com a candidata en 16 anys. A més suposa el pitjor resultat històric de la formació.

Els Verds per la seva part varen iniciar l'any amb la intenció de liderar un govern de coalició, per la qual cosa aquestes dades suposarien un fracàs, encara que respecte a 2017 (8,9 per cent) tindrien importants avanços. L'Esquerra pateix un seriós revés en comparació amb el 9,2 per cent que va obtenir en 2017.