Vicenç Vidal participa en la manifestació a Bilbao pels drets dels presos d'ETA i la resolució del conflicte basc

El diputat de Sumar MÉS en el Congrés espanyol, Vicenç Vidal, assistirà aquest dissabte, a Bilbao, a una manifestació en favor dels drets dels presos d'ETA i la resolució del conflicte basc. La manifestació, organitzada per la xarxa ciutadana Sare, sota el lema 'Betiko konponbidea, elkarbizitza, bakea', començarà a La Casilla i finalitzarà a l'Ajuntament de Bilbao.

Els portaveus de Sare Joseba Azkarraga i Bego Atxa van presentar aquesta setmana en roda de premsa, els detalls de la marxa, confiant que «novament desenes de milers de persones» omplin «els carrers de Bilbo en una manifestació pacífica, democràtica i reivindicant fonamentalment drets» perquè, segons van precisar tots dos, «no estem davant una reivindicació política i per tant partidista».

Així, la mobilització reivindicara «els drets que assisteixen a un col·lectiu de presos, que continuen veient vulnerant els seus drets», però també «l'exigència del respecte degut a totes les víctimes de les violències». «És l'hora de segellar totes les conseqüències de dècades de confrontació i sofriment i consideram que la societat basca està legitimada per a exigir als estaments polítics i judicials, que participin d'aquesta labor. És, també, la seva responsabilitat», van assenyalar els portaveus de Sare.

En funció de les dades que va aportar Joseba Azkarraga, en l'actualitat hi ha uns 140 presos d'ETA en presons de l’Estat espanyol i França (cinc d'ells), la major part dels quals estan en segon grau penitenciari i la resta en tercer. Segons els càlculs de Sare, 52 estan «concernits» per la reforma de la llei 7/2014 que permet computar les penes complertes en uns altres països de la UE i «serien més de set els que podrien sortir ja», si bé la seva excarceració «depèn de l'Audiència Nacional», a la qual ha demanat que «ho agilitzi».

Així, Azkarraga va criticar que «ja s'ha fet prou mal durant els deu anys en els quals es va modificar la directiva europea a través d'una esmena de PP» i en els quals «s'ha obligat a complir més condemna que la imposada pels tribunals» a una quinzena de presos. «És una llei que s'ha aprovat i les lleis són de compliment obligat per a tots, també per als tribunals», va subratllar.

Adhesions a la marxa

Segons van explicar des de Sare, entre 450 i 500 voluntaris col·laboren en la mobilització d'aquest dissabte, que, des del matí, ha anat acompanyada per una programació festiva, sobretot en la zona del Casc Vell, amb trikitilaris, dultzaineros, gegants i capgrossos. Sare va valorar que «un nombre important de partits, associacions i persones de diferents àmbits geogràfics, professionals i culturals» van anunciar la seva participació en la manifestació.

Així, s'han sumat a la marxa EH Bildu, EH Bai, Junts, ERC, CUP i Més per Mallorca, els sindicats ELA, LAB, ESK, Steilas, HIRU, EHNE, CGT, CNT i Etxalde, o col·lectius com Bakebidean, Gure Esku Dago, Egiari Zor, Pau amb Dignitat, Harrera, Etxerat, Ernai, ANC, Òmnium Cultural i Coordinadora de l'Advocacia Catalunya, a més de «nombroses les persones» de l'àmbit cultural, universitari, esportiu, etcètera.

La manifestació anirà encapçalada per una pancarta portada per Rosa Rodero, vídua de l'ertzaina Joseba Goikoetxea, assassinat per ETA, Ane Muguruza, filla del diputat de Herri Batasuna Josu Muguruza, assassinat en 1989 a Madrid per un grup d'extrema dreta, la representant de Bakebidean Emilie Martin, el periodista Martxelo Otamendi, l'activista basc-sahrauí Garazi Hach Embarek, la professora de la UPV/EHU Arantza Aldezabal, l'advocada Amaia Izko, la representant d’Harrera Eva Ferreira, l'actor Patxi Biskert, l'exbatle de Bergara José Luis Elkoro, el membre de SenideaRafael Larretxea i els portaveus de Sare Bego Atxa i Joseba Azkarraga.

D'altra banda, Sare va anunciar la posada en marxa d'una campanya denominada 'Bizumketa nazionala' amb l'objectiu de traslladar a la societat basca la necessitat d'ajuda econòmica per a poder continuar desenvolupant la seva tasca en favor dels drets.