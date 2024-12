[VÍDEO] Un vídeo planteja com podria ser un dia sense català en un futur hipotètic

La Plataforma per la Llengua culmina la celebració dels 30 anys de l'entitat amb la publicació d'un vídeo que reivindica la feina feta en defensa del català i es pregunta com seria un dia normal, en un futur hipotètic, sense la llengua pròpia. El vídeo segueix la metàfora amb la qual l'entitat ha estructurat la campanya de celebració del trentè aniversari, 'La veu que creix', que associa la força de la llengua a la força de l'entitat, i reivindica que cal continuar enfortint la Plataforma per la Llengua per fer que la llengua es mantingui viva i continuï sent la base d'una comunitat cohesionada.

En aquest vídeo, la protagonista es troba en situacions de la vida quotidiana en què parla en català i ningú li respon: al bar, a la feina i amb amics. Tampoc la ràdio sona en català. És la imatge d'un món amb una llengua silenciada, el retrat d'una societat desarrelada, la fotografia d'una comunitat descohesionada. Perquè la llengua no només és un vehicle per a la comunicació humana, sinó que té una importància cabdal en l'estructuració de les comunitats i és fonamental perquè les persones se'n sentin part i puguin implicar-s'hi. Sense la normalització total del català en tots els àmbits, no és possible la cohesió social: com diu el filòsof Jordi Martí Monllau, als territoris de parla catalana de l'Estat espanyol, «l'avenç del castellà és el triomf d'un abús; i sobre el triomf d'un abús i d'una injustícia, no hi ha mai relacions de cohesió i no hi ha mai un sol poble».

A la segona meitat del vídeo, la protagonista torna a poder viure en català: al bar, a la feina, en la socialització amb amics. També la ràdio sona en català. És pel que treballa la Plataforma per la Llengua des de fa trenta anys, i la campanya 'La veu que creix' ha servit per reivindicar-ho: per mirar enrere per continuar endavant.

'La veu que creix', la campanya per a celebrar el trentè aniversari de la Plataforma per la Llengua

Amb 'La veu que creix', la Plataforma per la Llengua ha repassat les principals lluites històriques de l'entitat amb els cartells més mítics i ha recordat els èxits més importants que s'han aconseguit: la presència majoritària del català a l'etiquetatge de les marques de roba, l'increment del català a les plataformes audiovisuals, l'aturada d'una modificació de la Llei de política lingüística per fer vehicular el castellà a l'escola, els posicionaments de l'ONU en defensa de la immersió i contra les sentències del TSJC, o l'acord històric amb EcoVeritas per impulsar el català arran d'un litigi per l'acomiadament d'una treballadora que l'entitat va plantejar com a litigi estratègic en favor de la llengua.

A més, en el marc de l'aniversari, entitats i personalitats importants dels territoris de parla catalana, com ara el Futbol Club Barcelona, han felicitat l'entitat, i s'han sortejat samarretes exclusives del Barça dedicades al trentè aniversari de Plataforma per la Llengua. En col·laboració amb la llibreria Ona de Barcelona i la revista Enderrock, que també ha celebrat 30 anys, s'ha llançat un test en línia sobre preferències de música en català a través del qual els jugadors han pogut descobrir 'qui són' a partir de la música que escolten.

Els protagonistes de la campanya, però, han estat els socis i els voluntaris. L'entitat els ha donat veu perquè parlessin del seu vincle amb l'entitat i compartissin els motius per defensar la llengua. Els socis i voluntaris són el múscul que dona força a Plataforma per la Llengua davant de governs, empreses i organitzacions, i són el que permet que l'entitat pugui fer avançar els drets lingüístics. A més, els socis són els responsables de major part dels recursos econòmics de l'entitat. Gràcies a ells, per tant, l'entitat pot impulsar centenars d'accions cada any per fer que el català sigui l'element vertebrador d'una comunitat que, a través de la llengua, aspira a ser lliure i digna com qualsevol altra.

Tres dècades defensant la llengua catalana

La Plataforma per la Llengua ha arribat als 30 anys amb una història dedicada incansablement a la defensa dels drets dels catalanoparlants. Durant tres dècades, milers de persones han participat en els èxits de l'entitat, i han fet del compromís amb el català el motor que ha impulsat totes les accions i campanyes. Des de l'activisme a peu de carrer, la feina en l'àmbit institucional, l'acompanyament de les víctimes per discriminacions lingüístiques, el treball d'arrelament per fer del català una llengua transversal a la societat, la defensa del català a l'escola, la construcció d'un sector audiovisual i cultural en llengua catalana fort, i la insistència per assolir que el sector empresarial sigui respectuós lingüísticament, Plataforma per la Llengua ha fet una feina ingent pel català i pels territoris de parla catalana.

Durant aquests anys, l'entitat no ha parat de créixer i cada vegada són més els socis que s'han afegit a la principal entitat en defensa del català. En aquests moments, la Plataforma per la Llengua té més de 26.000 socis, una xifra rècord. Aquest fet demostra el prestigi i la confiança que transmet l'entitat entre bona part dels catalanoparlants, que la consideren una eina imprescindible per garantir la bona salut i el creixement de la llengua.